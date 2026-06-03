Marinucci rechazó los cambios en la VTV: “Con rutas abandonadas, flexibilizar los controles es una irresponsabilidad”

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, cuestionó las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en torno a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y ratificó la decisión de la Provincia de mantener los estándares de control vigentes para garantizar la seguridad vial.

“Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo el funcionario bonaerense.

En esa línea, remarcó que la VTV constituye una herramienta fundamental para la prevención de siniestros viales y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar controles sin establecer mecanismos claros de fiscalización.

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“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó.

Asimismo, Marinucci cuestionó que la medida sea impulsada en un contexto de fuerte deterioro de la infraestructura vial nacional.

“No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, señaló.

Y agregó: “Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse”.

Por otra parte, el titular de la cartera de Transporte bonaerense destacó las acciones que viene llevando adelante la Provincia para combatir las maniobras ilegales vinculadas a las verificaciones técnicas.

En ese sentido, indicó que, a través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) que lleva adelante las investigaciones correspondientes, ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

“Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden”, subrayó.

Finalmente, Marinucci sostuvo: “La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina”, expresó.

Y concluyó: “Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos.”