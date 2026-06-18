ARCA intimó al contratista de Manuel Adorni para que justifique sus ingresos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar, el contratista que reformó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio cerrado Indio Cua, para que presente documentación vinculada a sus ingresos, actividad económica y movimientos patrimoniales de 2024 a 2025.

Tabar declaró en la investigación que el juzgado del juez federal Ariel Lijo que cobró en efectivo y sin emitir factura alguna los trabajos de reforma de la casa de Adorni, por una suma que ascendió a US$ 245.000 por las refacciones y remodelaciones

Tabar recibió una intimación de la ARCA en la que se le piden que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.

El contratista declaró a principios de mayo último ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y su testimonio complicó la situación del jefe de Gabinete en la causa en que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

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En su declaración, confirmó que las obras costaron 245.000 dólares que fueron abonados en efectivo y sin factura, y dio detalles de los trabajos y de la modalidad de pago.

Relató que las reformas duraron unos 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y puntualizó en qué sectores de la vivienda, que se emplaza sobre un lote de 400 metros cuadrados, se realizaron los trabajos.

Dijo que las refacciones incluyeron la realización de nuevos pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, le dijo al fiscal Pollicita que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario en dos etapas. La primera la pagó con 55.000 dólares en 2024 y el saldo lo abonó con 190.000 en 2025.

Además, reveló que durante la realización de los trabajos Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, con un gasto adicional que, según el arquitecto, ascendió a unos 13.000 dólares.

Ante un pedido del fiscal, Tabar entrego a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. (NA)