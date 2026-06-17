Volvieron a internar a Chiche Gelblung a pocos días de haber recibido el alta

El periodista Chiche Gelblung ingresó este miércoles en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro febril al mediodía. Si bien se despertaron las alertas sobre su salud, desde el entorno laboral se aseguró que el conductor recibirá el alta médica este miércoles.

El 15 de junio, el periodista de 82 años había recibido el alta médica después de estar casi un mes en terapia intensiva debido a trombosis en uno de sus tobillos, que lo tuvo no solo al borde de perder la pierna.

Ahora, el problema sería una complicación pulmonar y se habría agravado por la decisión del conductor de no cumplir con el reposo correspondiente.

Gelblung ingresó este miércoles al centro de salud privado de Palermo de manera provisoria para poder controlar su cuadro febril y la temperatura corporal.

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A diferencia de su pasada internación, en la cual debió permanecer un mes hospitalizado, fuentes aseguran que este ingreso no es para "preocuparse", ya que es únicamente para bajarle la temperatura. (con información de TN y NA)