Bahía Blanca amaneció entre las ciudades más frías de Argentina

Bahía Blanca amaneció este miércoles entre las ciudades más frías del país. A las 7 de la mañana registró una temperatura de -1.6 ºC y una sensación térmica de -4.4 ºC.

Por delante de ella se ubicaron Maquinchao (-1.8 ºC), Viedma y Río Grande (-2.2 ºC) y Chapelco (-2.8 ºC).

Según el pronóstico de Satelmet, la jornada tendrá una temperatura máxima de 15 °C. Durante la mañana, el tiempo se presentará entre frío y fresco, con cielo despejado, buena visibilidad y viento leve del sector norte.

Por la tarde continuará el ambiente fresco, aunque con un aumento gradual de la nubosidad. El viento seguirá soplando del norte con intensidad leve, mientras que el índice UV se mantendrá en niveles normales y la visibilidad será buena.

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Para la noche se espera un marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente nublado. Hacia la medianoche, los registros rondarán los 11 °C.