La industria usó el 59,9% de su capacidad instalada: el rol de Bahía en el repunte de la actividad

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,9% en abril, según informó este martes el INIDEC. El indicador mostró una mejora de 0,1 puntos con respecto a marzo de este año, cuando había alcanzado 59,8%. Además, el nivel registrado también se ubicó por encima del 58,3% observado en abril de 2025.

En este marco, en la comparación interanual resalta la elaboración de sustancias y productos químicos, que mostró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, debido a que en abril de 2025 la actividad del polo bahiense estuvo afectada por la trágica inundación del 7 de marzo.

El indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está en uso. El acumulado del primer cuatrimestre de 2026 presentó una mejora con respecto a igual período de 2025, impulsada principalmente por refinación de petróleo, industrias metálicas básicas y sustancias y productos químicos.

El dato de abril fue el mejor desde octubre del año pasado. No obstante, el nivel general se mantiene bajo en términos históricos, en un contexto de menor demanda y caída en distintos rubros productivos.

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De los 12 rubros analizados por el Indec, en abril seis registraron caídas interanuales (productos alimenticios y bebidas, productos minerales no metálicos, industria automotriz, metalmecánica excluida industria automotriz, productos de caucho y plástico y productos textiles), y cinco mostraron bajas intermensuales (productos alimenticios y bebidas, productos del tabaco, papel y cartón, productos minerales no metálicos e industria automotriz).

Uso de la capacidad instalada por rubros: el factor Bahía Blanca

El informe del INDEC reflejó que solo cuatro de los bloques sectoriales logró sostener niveles de actividad por encima del promedio en abril: refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y productos alimenticios y bebidas (60,4%).

En contraste, siete sectores permanecieron por debajo del nivel general de utilización de la capacidad instalada: edición e impresión (58,5%), productos minerales no metálicos (54,8%), productos del tabaco (49,2%), industria automotriz (46,5%), metalmecánica excepto automotores (42,7%). productos de caucho y plástico (42,4%) y productos textiles (42,4%).

Según informó el organismo, en la comparación interanual, la principal incidencia positiva se observó en la elaboración de sustancias y productos químicos, que mostró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, superior al del mismo mes del año anterior (59%).

Al respecto, el INDEC remarcó que en el mismo mes del año anterior, “la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca estuvo afectada por los efectos de las inundaciones que sufrió la localidad en marzo de 2025, y que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas”.

En contrapartida señaló que la principal incidencia negativa fue la de la industria metalmecánica excepto automotores, que presentó en abril un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,7%, inferior al 49,3% registrado en el mismo mes de 2025. El organismo indicó que ese descenso está “relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico”. (con información de TN)