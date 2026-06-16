Preocupante: el consumo no levanta cabeza y cayó por sexto mes consecutivo

El consumo privado registró en mayo una caída interanual de 2,2% y un retroceso del 0,3% respecto al mes anterior, según un informe privado.

Con este resultado, el indicador suma seis meses consecutivos de bajas en la comparación interanual.

Durante los primeros cinco meses, la contracción acumulada en el nivel de consumo es del 1,8% cuando se lo compara con el mismo período de 2025.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP).

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Este indicador de alta frecuencia busca "anticipar los datos oficiales del consumo privado de la Argentina" a través de un modelo de regresión lineal múltiple que utiliza diversos indicadores económicos mensuales.

En cuanto a los indicadores generales de la economía, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), medida en términos reales, mostró una baja del 3% interanual en mayo.

Por su parte, los préstamos vinculados al consumo desaceleraron su crecimiento y, en el caso de las compras con tarjeta de crédito, "registraron por primera vez una caída en términos reales", con una baja del 3,5% interanual.

El rubro de bienes durables presentó comportamientos divergentes. El patentamiento de automóviles anotó en mayo su cuarta caída en el año, con un descenso del 26,2% interanual.

En sentido opuesto, el patentamiento de motos continuó con su tendencia positiva al crecer un 26,0% en el quinto mes del año.

Por otro lado, el despacho de cemento en bolsa, vinculado a pequeñas obras, bajó un 8,3% interanual. (con información de NA)