Quién es la mujer que quedó detenida en la causa por el asesinato del empresario amigo de Martín Menem

En medio de la investigación por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, el CEO de la empresa de Martín Menem, la policía detuvo a una mujer que habría estado con él la noche en la que encontraron su cuerpo.

Se trata de Anabela Sabrina Olmedo, una sospechosa de 33 años, que fue captada por las cámaras de seguridad del edificio ubicado sobre calle Díaz Vélez al 5500, en el barrio de Caballito, huyendo del lugar.

La mujer fue detenida durante un allanamiento en su casa de José C. Paz. Ahora se investiga si, para el momento en el que Olmedo se retiró del lugar, el hombre de 46 años ya estaba muerto y si tuvo algo que ver con su trágico final.

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Osorio Peñaloza fue encontrado el 8 de junio, tirado en una habitación del piso del cual era dueño. Fue un compañero quien, al ver que no respondía los llamados hacía varios días y que no había ido a trabajar, decidió ir hasta la casa.

Tres noches antes, el hombre había salido a un bar con un amigo, también ligado a la empresa Gentech. Según el relato del testigo, a la madrugada se habían ido cada uno a su casa.

A partir del hallazgo, se abrió una causa por “muerte dudosa”, que recayó en la fiscalía de Eduardo Cubría y el juzgado de Paula González. Luego, la autopsia reveló que la causa de muerte fue por un edema pulmonar y encefálico. Se esperan los resultados toxicológicos para determinar si tenía sustancias en el cuerpo.

En el lugar no había faltantes, al menos a simple vista, pero de todas formas la causa es investigada como un homicidio y se sospecha que la mujer habría querido robar, aunque se desconoce por qué no llegó a hacerlo.

Olmedo ya estuvo detenida por otra causa en 2023, cuando fue acusada de intentar matar a otra mujer. La denunciante relató que la sospechosa la amenazó con un arma y disparó, aunque no llegó a herirla. El Juzgado de Garantías N°2 la sobreseyó.

En las próximas horas, la mujer será indagada en sede judicial por este nuevo hecho.

Quién era Daniel Antonio Osorio Peñaloza

Osorio Peñaloza, recibido en la Universidad Yacambú de Venezuela, se desempeñaba como gerente general de GenTech Argentina S.A., una reconocida firma dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva. Esta compañía fue fundada y desarrollada por el propio Martín Menem antes de volcarse de lleno a la actividad política de la mano de La Libertad Avanza.

A raíz del impacto de la noticia y de las versiones que comenzaron a circular sobre su presencia en el lugar del hecho, el titular de la Cámara baja publicó un extenso mensaje en su cuenta de la red social X para aclarar la situación y despedir a su socio.

“La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, expresó el dirigente riojano.

En su mensaje, Menem explicó detalladamente cómo se enteró del trágico suceso y justificó los motivos por los cuales se dirigió al departamento de Almagro mientras se realizaban los operativos policiales.

“Ante las versiones que comenzaron a difundirse en las últimas horas, quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia”, escribió Menem en X.

El diputado libertario añadió que permaneció en el edificio profundamente conmovido y que su asistencia se debió estrictamente a un lazo afectivo: “Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”.

Finalmente, el funcionario pidió cautela y exigió prudencia en el tratamiento de la información para no entorpecer el proceso legal: “Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió. Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”. (TN)