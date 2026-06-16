“¡A brillar, Argentina!”: el guiño ricotero de Conmebol para la Selección antes del debut

La Conmbeol publicó un posteo especial para la previa del partido entre la Selección argentina y Argelia, por el debut del equipo nacional en el Mundial 2026, y sorprendió con una ilustración que homenajea a Oktubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con la frase “¡A brillar, Argentina!”, el diseño recrea la estética oscura, popular y callejera del histórico álbum ricotero, pero adaptada al universo albiceleste: banderas argentinas flameando, bombos, hinchas, símbolos mundialistas y una multitud de personajes ligados al imaginario futbolero nacional.

En la imagen aparecen caricaturas de futbolistas actuales e históricos de la Selección argentina, mezclados con figuras populares de tribuna y guiños a distintas generaciones campeonas del mundo. Entre los rostros ilustrados se reconocen referencias al capitán del actual equipo, campeones del mundo recientes, ídolos de otras épocas, entrenadores y símbolos de la cultura argentina, en una composición que une fútbol, rock y memoria colectiva.

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El póster también incluye los escudos de Argentina y Argelia, junto al detalle de la media luna y la estrella roja del seleccionado africano, rival del equipo dirigido por Lionel Scaloni en su estreno mundialista.

La publicación tuvo rápida repercusión entre los hinchas, que destacaron el cruce entre la mística de la Selección, el legado visual de Oktubre y la identidad cultural de Los Redondos, una banda profundamente asociada al sentimiento popular argentino.

De esta manera, Conmebol calentó la previa del debut argentino con una pieza que va más allá de lo deportivo: una postal mundialista atravesada por el rock nacional, la pasión de tribuna y la ilusión de otro camino albiceleste en la Copa del Mundo.