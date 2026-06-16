La Argentina debutará este martes en el Mundial 2026 cuando se enfrente con Argelia, con la intención de no sufrir como les viene pasando en los últimos partidos de estreno a las selecciones que llegan como campeonas del mundo.

En las últimas décadas, los vigentes campeones del mundo sufrieron muchísimo en sus partidos inaugurales, con derrotas insólitas y eliminaciones muy tempraneras.

Todo comenzó en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Francia cayó 1-0 en su estreno ante Senegal, una selección que tenía su debut absoluto en esta competición. Pero la decepción de los galos no terminaría allí, ya que también quedaron eliminados en la fase de grupos.

Cuatro años después, en Alemania 2006, Brasil no tuvo problemas para ganarle 1-0 a Croacia, aunque su participación llegaría hasta los cuartos de final.

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A partir de allí comenzó la maldición de los campeones del mundo. Primero fue Italia, que en Sudáfrica 2010 debutó con un empate 1-1 ante Paraguay y finalmente se despediría en la fase de grupos, donde terminó última con solo dos puntos.

En Brasil 2014 fue el turno de España, que en su estreno fue aplastada 5-1 por Países Bajos. La estocada final llegó en la siguiente fecha, cuando Chile la derrotó 2-0 y le dejó sin chances de avanzar a los octavos de final.

Por otra parte, en Rusia 2018 le tocaría a Alemania, que comenzó con una caída 1-0 ante México. Pese a que en la segunda fecha se recuperó y le ganó a Suecia, en el encuentro definitorio cayó 2-0 con Corea del Sur, que sepultó sus posibilidades de superar la fase de grupos.

El encargado de cortar con esta estadística negativa fue Francia, que en el 2022 comenzó su camino con una goleada 4-1 a Australia. Finalmente alcanzarían el partido decisivo, pero caerían por penales ante la Selección argentina.

El detalle

Así les fue a los últimos campeones del mundo en sus debuts:

2002: Francia 0 - 1 Senegal

2006: Brasil 1 - 0 Croacia

2010: Italia 1 - 1 Paraguay

2014: España 1 - 5 Países Bajos

2018: Alemania 0 - 1 México

2022: Francia 4 - 1 Australia