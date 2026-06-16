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Guerra en Medio Oriente.

El precio del petróleo está a punto de perforar los US$80

Se profundiza la caída tras el acuerdo que pone fin a la guerra en Medio Oriente.

Se espera por la reapertura total del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo mantiene su tendencia y se encuentra a punto de perforar los US$80, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pone fin a la guerra en Medio Oriente.

Al promediar las operaciones, el valor del Brent está en US$80,99, con una nueva baja de 2,18 % en la rueda de este martes, según publica la firma Investing.

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Si bien aún restan detalles para la firma final del acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz que restablezca plenamente el tránsito fluvial, los operadores ya lo dan por descontado y concretan negocios bajo ese supuesto.

El impacto en la Argentina tiene diferentes lecturas. Por un lado, hace más viable el acuerdo entre petroleras y refinadoras para no aumentar el precio de los combustibles; pero, por otro, caerá el ingreso de divisas por la venta de crudo.

Por otro lado, la acción de YPF perdió ayer hasta un 6 %, a consecuencia de la caída del su principal producto de exportación. (NA)

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