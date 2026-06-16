Israel y Hezbolá continuaron intercambiando ataques pese al acuerdo entre EE. UU. e Irán

Israel y Hezbolá continuaron combatiendo el lunes, y tanto las fuerzas israelíes como el grupo extremista chiita libanés se atribuyeron la responsabilidad de ataques en el sur del Líbano.

Hezbolá informó que atacó tanques y vehículos israelíes con drones, lanzacohetes y artillería en dos mensajes publicados en Telegram el lunes, y afirmó que los enfrentamientos estaban “en curso”, según informó CNN.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que Hezbolá lanzó un misil antitanque y múltiples proyectiles de mortero contra soldados israelíes que operaban en el sur del Líbano; no se registraron heridos, según el comunicado. El ejército añadió que la fuerza aérea israelí llevó a cabo ataques precisos contra combatientes de Hezbolá en cuatro ocasiones durante la jornada.

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Los choques se mantienen a pesar de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif afirmó que el “acuerdo de paz” mediado entre Irán y Estados Unidos incluye la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su enojo luego de un ataque israelí en un suburbio de Beirut y habló en términos duros con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según un funcionario estadounidense citado por CNN. Más tarde, Trump escribió en redes sociales que “no debería haber más ataques de Israel en ninguna parte del Líbano”.

Israel, por su parte, anunció que mantendrá su ocupación militar del sur del Líbano. Netanyahu declaró el lunes que él y Trump no siempre “ven las cosas de la misma manera” y reafirmó que Israel continuará sus ocupaciones en el Líbano, Gaza y Siria durante el tiempo que sea necesario. (NA)