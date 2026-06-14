Cae el precio del petróleo tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán y el anuncio de la reapertura de Ormuz

El precio internacional del petróleo registró una fuerte baja después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto que mantuvo en vilo a Medio Oriente durante más de tres meses. El barril de Brent, referencia para la Argentina y buena parte del mercado global, cae más de 4% y se ubica en torno de US$83,78 por barril, mientras los inversores reacomodan posiciones ante un escenario de menor riesgo para el suministro energético mundial.

La reacción se produjo tras la confirmación de que Washington y Teherán alcanzaron un entendimiento que contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. La firma oficial del acuerdo está prevista para este viernes en Suiza, aunque el anuncio fue suficiente para modificar las expectativas de los operadores financieros.

Durante las últimas semanas, el precio del petróleo había recibido impulso por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. La posibilidad de una escalada militar en una de las regiones más sensibles para el abastecimiento energético global elevó la percepción de riesgo entre los operadores. Con el anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán, parte de esa tensión comenzó a disiparse y las cotizaciones reaccionaron a la baja.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

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Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial. Por ese corredor marítimo circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el planeta, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento suele trasladarse de manera inmediata a los precios internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el paso volverá a operar con normalidad una vez concretada la firma del entendimiento. Además, anunció el levantamiento del bloqueo marítimo que afectaba la entrada y salida de embarcaciones en puertos iraníes.

La normalización de esa ruta reduce uno de los principales factores de preocupación que dominaban al mercado desde el inicio de la guerra. La posibilidad de interrupciones en el flujo de crudo había llevado a fondos de inversión y operadores a tomar posiciones defensivas frente a eventuales problemas de abastecimiento.

Con la expectativa de que el transporte marítimo vuelva a desarrollarse sin restricciones, los inversores comenzaron a descontar una oferta más estable para las próximas semanas, lo que se reflejó rápidamente en las cotizaciones del Brent, que retrocedieron desde niveles cercanos a US$90 por barril que cotizaba antes del anuncio. (TN)