El DT que llegó todavía no ganó y el “fantasma” no se va: Sporting, en crisis pero con esperanza

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando los resultados no se dan las dudas se multiplican y las preguntas corren de un lado a otro sin un eco alentador que al hincha le devuelva un poco de tranquilidad después de haber entrado en la etapa más cara a sus sentimientos: la del dramatismo.

No se puede mirar para otro lado, el presente de Sporting en el torneo Apertura de la A liguista está más emparentado con el debe que con el haber. A dos fechas para el cierre del tramo regular, se encuentra último con 10 puntos, más allá que en el último partido rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas al igualar 1-1 con Libertad en el Mendizábal de Punta Alta.

Pero no retrocedamos tanto en el tiempo por más que sepamos que la campaña no es rentable desde el comienzo mismo de la competencia. Debido a la magra cosecha de unidades, en la octava programación la dirigencia decidió interrumpir el ciclo de Silvio Mardones como DT y sorprendió a más de uno con su sucesor: un entrenador que, además de no ser de la “casa”, no había dirigido nunca en el ámbito de la Liga del Sur y conocía bastante poco del paradigma del fútbol local.

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Enzo Moscone sabe que los ojos aterrorizados del mundo rojinegro se depositaron sobre él, sobre todo porque desde su llegada el equipo no ganó: tres traspiés (1-3 Huracán, 0-1 san Francisco y 0-3 Bella Vista) y el comentado último empate ante Libertad.

Un punto de 12, muy poco como para pretender salir del fondo.

¿Cómo llegó, quién lo trajo, por qué está acá?, varios de los interrogantes que circularon y circulan a la velocidad de la luz en el mundo del “sangre y luto”.

“Cuando se tomó la decisión de rescindir con Beto (Mardones), su sucesor debía ser un técnico que no esté trabajando en otro club y que cuente con buenos pergaminos, es decir una experiencia a la altura de Sporting. En un momento llegamos a tener 70 nombres en una carpeta, aunque fue un amigo de General Roca, que conocía a Enzo, el que nos dio las mejores referencias de un hombre trabajador y dispuesto a venir a Punta Alta”, aseveró el presidente del rojinegro Julio Moreno.

“Nos convenció su idea y la manera de ver el fútbol. Además de haber sido asistente técnico del ´Chango´ Cravero en el plantel del Federal A de Cipolleti, tenía un recorrido interesante por distintos puntos de la Liga de Confluencia. Hicimos una videollamada, hablamos del proyecto, cerramos condiciones, arreglamos el número y al otro día ya estaba viajando para acá”, contó el titular de la entidad de Mitre y Sáenz Peña antes de darle el pase al entrenador.

“Llegué un martes, compartimos cuatro prácticas con el plantel y el domingo recibimos a Huracán, el único rival con el que no estuvimos a la altura. Nos ganó muy bien”, empezó diciendo el orientador de 41 años nacido en Cipolletti.

“Estaba bastante empapado de la historia de Sporting a nivel regional y nacional, incluso estuve en La Visera el día que jugó con Cipolletti la final del Argentino B 2006-07 (éxito de Cipo 5-1 en el cotejo revancha y ascenso al Federal A). Con respecto a su andar en la Liga, a las referencias de los chicos de club y del poderío de los otros equipos, me puse a buscar material apenas sellamos el acuerdo con el presidente”, indicó el rionegrino, quien se retiró de la actividad como jugador a los 27 años a causa de una pubalgia media que se le hizo crónica y le impedía correr.

“Al año de colgar los botines empecé a dirigir en la entidad donde me formé, la Academia Pillmatun, para después seguir por club Fernández Oro (2016-17), Unión Progresista de Allen (2018-2021), Cipolletti (2022, Liga local), otra vez Unión Progresista y el 2025 como asistente técnico del Chango Cravero (se convirtió en el DT de Chaco For Ever en reemplazo de Pedro Llorens)”, enumeró el ex centrodelantero con 81 goles en 222 partidos oficiales.

Jugó en Acamedia Pillmatun, Fernández Oro, Cipolletti y Pacífico y Sapere de Neuquén.

Con el respaldo total de la dirigencia, el actual entrenador tiene garantizada su continuidad hasta la finalización de la temporada, más allá de los resultados y del fantasma constante del “descenso”.

“El arreglo con el club fue hasta fin de año, pero bueno, sabemos cómo es el fútbol y cuáles son las reglas del juego: los técnicos tenemos vida en base a los resultados. En este caso no importa el trabajo de base o el proyecto a largo plazo, tampoco las formas ni las maneras, el equipo debe ganar y somos conscientes de esa realidad”, analizó quien arribó a Sporting acompañado por el Profe Nicolás Recabarren.

--¿Qué sabés de Liniers y Villa Mitre, los rivales que le quedan por enfrentar?

--Antes de asumir vi muchos videos de los partidos de Sporting en el campeonato, me fui poniendo al tanto de los jugadores con los que podía contar y, como el plantel era compacto y competitivo, acepté el desafío. Desde que me hice cargo, el rendimiento colectivo fue de menor a mayor, siempre tratando de equiparar el poderío y el nivel del adversario. Por lo que comprobé, todos los equipos están bien preparados, aunque algunos mejor que otros.

--¿Por ejemplo?

--Huracán nos hizo diferencia y Bella Vista me parece que es un equipo con una idea muy trabajada y que insiste en plasmarla dentro del campo de juego. Contra ellos fue un partido de momentos y supimos como tener el control, aunque cuando nos atacó nos lastimó.

“Ante San Francisco hicimos un gran partido, y no digo excelente porque no nos quedamos con los tres puntos, pero ellos aprovecharon la única que tuvieron y nos vencieron sin merecerlo. Y contra Libertad fue muy parejo, aunque estamos en esa racha donde un error lo pagamos con un gol. El domingo el equipo dio una muestra significativa de carácter, y eso nos permitió mantener el tanteador cuando nos quedamos con dos futbolistas menos”.

--¿Retumba mucho el “0 descenso” cada vez que vas al club o te cruzás con algún seguidor rojinegro?

--Lo escuché desde el primer momento que llegué y lo tengo muy presente. Es una gran responsabilidad, estamos hablando de uno de los clubes más populares de la Liga del Sur, el cuarto que más títulos cosechó en la historia detrás de Olimpo, Liniers y Comercial.

“El compromiso con la institución es total, hay que mantener a Sporting en la A, pero con tranquilidad más allá de seguir en una posición incómoda y que nos está costando ganar. Hay que salir cuanto antes de esta situación, porque los colores y su gente así lo exigen. Estamos trabajando para eso”.

--¿Te molesta escuchar que, por no conocer el club, el medio y la Liga, no sos un DT a la altura de Sporting?

--No me molesta, aunque son opiniones con poca información y conocimiento sobre quien soy, como trabajo y como me manejo. Es cierto que no conozco la Liga porque no dirigí nunca, tampoco sé sobre la realidad que viven los jugadores de Sporting, aunque los analicé uno a uno mediante videos y tengo bien presente como juegan, lo que pueden dar y hasta donde se los puede exigir.

“A veces las críticas se pasan de la raya, vienen de personas que no han tenido la suerte de haber pisado una cancha y son opiniones básicas del desconocimiento. El fútbol es igual en todos lados, acá y en la China. Está todo inventado. Por suerte recibí los afectos de colegas, varios llamados de amigos y allegados, y eso es lo que valoro, porque si me saludan o me llaman es porque saben la clase de profesional que soy y como me muevo en el ambiente”.

Cuando termine el Apertura, se abrirá el libro de pases y Sporting incorporará a los tres refuerzos que permite el reglamento.

“Sumaremos un lateral por derecha, un media punta y un 9, y los nombres de esos jugadores ya los tienen los dirigentes”, concluyó, esperanzado, el “bombero” de Río Negro.