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Mundial FIFA 2026.

Con gol de un delantero del fútbol argentino, Colombia venció a a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha

La Selección cafetera se impuso por 3 a 1 en el estadio Azteca.

Luis Díaz celebra su primer gol en su debut mundialista. Foto: FIFA

La selección Colombia derrotó por 3-1 a Uzbekistán en un partido en el que, sin sobresalir, fue completamente superior en el desarrollo, por el Grupo K del Mundial 2026 y en el cierre de la primera fecha del certamen.

El partido se disputó en el mítico estadio Azteca, en México, y contó con los goles del lateral Daniel Muñoz, a los 40 del primer tiempo, el extremo Luis Díaz y el atacante de Rosario Central Jaminton Campaz, a los 20 y 53 del complemento. La igualdad parcial había sido marcada por el delantero Abbosbek Fayzullaev, a los 14 del segundo tiempo.

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Con el triunfo, el seleccionado que conduce el DT argentino Néstor Lorenzo se convirtió en el segundo representativo sudamericano que debutó con triunfo, junto a la Selección argentina, y lidera la zona K con tres puntos, mientras que el elenco asiático marcha último, sin unidades.

En la próxima fecha, el elenco colombiano se medirá con la República Democrática del Congo, el martes 23 de junio a las 23, mientras que la Selección que dirige el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro será rival de Portugal, el mismo día desde las 14:00.

En primer turno portugueses y congoleños habían igualado 1 a 1.

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