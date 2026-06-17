Sorpresa mundialista: Portugal, con Cristiano Ronaldo, no pudo pasar del 1 a 1 ante Congo

Portugal no pudo comenzar con una victoria su participación en el Mundial 2026 e igualó 1 a 1 frente a República Democrática del Congo en Houston, en el partido que abrió la actividad del Grupo K.

El conjunto europeo arrancó mejor, se puso en ventaja rápidamente y parecía encaminarse hacia un triunfo sin sobresaltos, pero terminó chocando contra la resistencia africana y debió conformarse con un empate.

El equipo portugués tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la apertura del marcador a través de João Neves, quien conectó de cabeza para establecer el 1 a 0.

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Con el resultado a favor y el dominio territorial, Portugal controló gran parte de la primera etapa y generó la sensación de que podía ampliar diferencias.

Sin embargo, el seleccionado africano logró acomodarse defensivamente con el correr de los minutos y comenzó a equilibrar el desarrollo. Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, apareció Yoane Wissa para marcar la igualdad y cambiar el panorama del encuentro.

El gol representó un golpe inesperado para Portugal, que pasó de manejar el partido con tranquilidad a tener que empezar nuevamente. Congo aprovechó ese impulso anímico y sostuvo el orden táctico que le permitió mantenerse competitivo frente a uno de los candidatos del grupo.

En el complemento, Portugal monopolizó la posesión de la pelota y buscó recuperar la ventaja, pero no encontró claridad en los metros finales. El equipo generó algunas aproximaciones y acumuló remates desviados, aunque nunca logró quebrar la estructura defensiva del conjunto africano.

Cristiano Ronaldo tampoco pudo imponer su jerarquía en los momentos decisivos y tuvo una actuación discreta en un partido que exigía soluciones ofensivas.

La falta de eficacia terminó condenando al seleccionado portugués, que dejó escapar dos puntos importantes en el arranque de la competencia.