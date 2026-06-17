Insólito: una provincia decretó feriado estatal por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial

El Gobierno de La Rioja decretó un asueto administrativo para la administración pública provincial durante la mañana de este miércoles, luego de la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en su debut en el Mundial 2026.

La medida también alcanza a las instituciones educativas dependientes del Estado provincial y fue anunciada pocas horas después del encuentro disputado el martes por la noche en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Según informó la administración que encabeza Ricardo Quintela, el objetivo es permitir que los riojanos puedan compartir “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país” tras el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Gobierno provincial sostuvo que “la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada” y destacó que el fútbol forma parte de la identidad y la cultura popular argentina.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el asueto tendrá vigencia únicamente durante la mañana y no implicará una paralización total de la actividad estatal.

En ese sentido, las autoridades aclararon que se garantizará el funcionamiento de los servicios esenciales mediante guardias mínimas para asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.

“El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”, expresó el Ejecutivo riojano en el mensaje oficial.

Además, el Gobierno provincial remarcó que la victoria de la Selección representa “un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”.

La decisión generó repercusión debido a que se trata de una medida excepcional vinculada al resultado de un partido del Mundial y no a una fecha prevista en el calendario oficial.

El antecedente más cercano ocurrió en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional tras la consagración de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar.

Aquella medida permitió que millones de personas participaran de los festejos por la obtención de la tercera estrella mundialista y fue acompañada por la continuidad de los servicios esenciales en todo el país.

Con este nuevo asueto, La Rioja se convirtió en la primera provincia en adoptar una medida de este tipo tras el debut victorioso de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (NA)