Uno de los rivales que enfrentó anoche Argentina había sufrió un paro cardíaco jugando con amigos

La historia de Nabil Bentaleb, uno de los jugadores de Argelia que estuvo anoche en el partido frente a la Selección argentina, tiene un capítulo más que interesante debido a que, hace menos de dos años, sufrió un paro cardíaco que puso en riesgo no solo su carrera, sino también su vida.

En junio de 2024, mientras jugaba un partido informal con amigos, se desplomó repentinamente y debió ser internado de urgencia, según indicó un informe del Hospital Universitario Fundación Favaloro, en el cual se destacó que en el citado centro de salud viven todos los días historias que les recuerdan “por qué la medicina no es solo ciencia, sino también segundas oportunidades”.

Su estado fue tan delicado que los médicos tuvieron que inducirlo a un coma para estabilizarlo. Durante su recuperación, los especialistas decidieron implantarle un marcapasos-desfibrilador, un dispositivo que monitorea permanentemente el ritmo cardíaco y puede intervenir automáticamente si detecta una arritmia potencialmente mortal. En aquel momento, incluso le advirtieron que su carrera profesional podía haber terminado, indicaron desde la entidad.

Asimismo, señalaron que, tras varios meses de rehabilitación, estudios cardiológicos y seguimiento médico, Bentaleb recibió la autorización para volver a entrenarse y posteriormente regresar a la competencia oficial.

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Apenas unos días después de recibir el alta deportiva, marcó un gol en su primer partido con el Lille, convirtiéndose en un símbolo de recuperación y superación dentro del fútbol profesional.