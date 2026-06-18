Muerte en el gimnasio: se inicia una ronda de más de 20 testimoniales

El fiscal Aguilar y su personal recibirán las declaraciones entre hoy y el lunes.

La recopilación de prueba testimonial, importante para tratar de esclarecer la muerte del cliente del gimnasio Sport Club, se inicia hoy en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, según confirmó el propio fiscal Cristian Aguilar.

"Desde hoy y hasta el lunes tendremos mucha prueba testimonial, más de 20 testigos en la fiscalía. En este caso son empleados que trabajan en el lugar. Una de las ideas es saber si hay antecedentes" de incidentes similares, aunque sin un final trágico como el de Juan Roberto Cafasso (69).

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El fiscal Aguilar, en diálogo con LU2, confirmó que "estamos recopilando una gran cantidad de prueba y, a partir de esa recopilación, conducente para el esclarecimiento del hecho, vamos a establecer imputaciones".

"Evidentemente estamos frente a un delito, no cabe duda alguna: se investiga un homicidio culposo", ratificó Aguilar.

El titular de la UFIJ Nº 1 ya cuenta con los expedientes administrativos de los departamentos de Obras Particulares y Habilitaciones del municipio, relacionados con el establecimiento -aún hoy clausurado- que está ubicado en la avenida Cabrera al 4.100.

Entre la prueba a reunir también se espera una serie de estudios ordenados a la Asesoría Pericial de nuestra ciudad y también se pidió colaboración al Departamento de Ingeniería de la UNS.

"Se solicitó que se designe un ingeniero civil, con especialidad en la materia, para que vea los planos y el lugar y determine si debía existir una pared (en el lugar de la caída de Cafasso). En principio yo diría que sí, pero debemos certificarlo", declaró el fiscal.

"En los planos figura una pared, pero no soy experto en la materia, por eso voy a solicitar la colaboración de un profesional, lo que sucede es que si usted ingresa, hay un entrepiso y la pared llega hasta el entrepiso, no se prolonga hacia el techo", aclaró Aguilar.

Consultado el fiscal acerca de si los dueños de la franquicia pudieron desconocer el faltante de la pared y atribuirlo a una cuestión técnica del responsable de obra, dijo que "es una cuestión muy notable, demasiado evidente. Lo que sucede acá es que una persona falleció por una falta de medida de seguridad evidente".

Cafasso cayó al trastabillarse desde un entrepiso de 3,54 metros de altura, que no cuenta con ninguna pared lateral.

"Allí hay colocadas máquinas para hacer bicicleta fijas y los elípticos, que están a 20 centímetros del filo del vacío. Donde debería haber una pared había báners. La peligrosidad es evidente. Si hubiera habido una persona o más abajo también podrían haber fallecido o sufrido graves lesiones", cerró Aguilar.