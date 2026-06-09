Muerte en el gimnasio: "Hay un faltante evidente de medidas de seguridad", dijo el fiscal

"Obviamente que hay un faltante evidente de medidas de seguridad y que fue una desgracia evitable", aseguró el fiscal Cristian Aguilar al finalizar el allanamiento en el gimnasio Sport Club, donde el sábado falleció un hombre de 69 años al caer desde un primer piso sin contención.

Una vez concluida la diligencia ordenada por la Justicia de Garantías, el titular de la UFIJ Nº 1 dio detalles de la investigación por el homicidio culposo de Juan Roberto Cafasso.

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"Pedí una orden de allanamiento para hacer nuevas pericias, inspeccionar nuevamente el lugar y secuestrar documentación para determinar quiénes son los dueños, la franquicia existente, e hicimos nuevas pericias con gente de la Asesoría Pericial", explicó.

Aguilar confirmó la mecánica del hecho: "La víctima estaba en un elíptico, se cae una botella de agua, cuando va a agarrar la botella, se cae hacia atrás y no había pared. Se cae desde una altura de 3,5 metros y se produce la fractura de cráneo. No había pared, había gigantografías".

También explicó que el piso desde donde cayó Cafasso era de madera y tenía un zócalo de Durlock de apenas 20 centímetros de alto.

"Después no hay nada. Y el elíptico está a 20 centímetros de ese zócalo", aclaró.

Dos testigos directos del hecho ya fueron identificados y confirmaron la secuencia, aunque tendrán que declarar de manera formal en la fiscalía, mientras que ninguna de las cámaras captó el momento del hecho.

En cuanto a la habilitación del local, Aguilar respondió que "forma parte de la complejidad de las faltas de medidas de seguridad".

"La investigación puede involucrar a muchas personas, hay que analizar la situación de los dueños y de quienes debían cumplir con las medidas. Es una franquicia en todo el país, aunque los dueños del gimnasio son de Bahía Blanca", detalló.

El fiscal descartó que pueda evaluarse la figura del dolo eventual (con una potencial pena más grave) y ratificó que mantendrá la clausura "para que nadie ingrese al lugar".

"No tenemos todavía toda esa información (sobre las normativas vigentes para la apertura de gimnasios), pero hay una cuestión de sentido común: no podés tener un elíptico a 20 centímetros del vacío", recalcó.