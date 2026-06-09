Hurtó un auto en el centro y cayó a los 20 minutos en el barrio Noroeste

Un auto que había sido sustraído de la primera cuadra de Caronti, sobre las 19.20 de ayer, fue secuestrado 20 minutos después en el barrio Noroeste y su conductor quedó aprehendido.

Se lo identificó como Gustavo Javier Alzugaray, de 48 años, a quien se imputó del delito de hurto agravado por vehículo dejado en la vía pública, siendo puesto a disposición de la UFIJ Nº 15.

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El delito se originó cuando el delincuente aprovechó un descuido de un hombre de 57 años, dueño del Ford Ka, patente AC 757 KK, de color gris, que había dejado en marcha el vehículo, con las llaves colocadas.

Una vez denunciado el caso al 911 se montó un rápido operativo, con participación clave de agentes del Centro Único de Monitoreo (CeUM), personal de la Policía Local, del Comando de Patrullas y la comisaría Segunda.

De esa manera se pudo interceptar el vehículo en Santa Cruz al 600 y se arrestó a Alzugaray al mando del mismo.

Luego se estableció que sobre el sospechoso, a su vez, recaía un pedido de comparendo compulsivo del martes 2 de este mes en una causa que tramita ante el Juzgado de Ejecución Nº 1.

Lo venían investigando

Alzugaray, conocido como "Banana", está vinculado a distintas investigaciones por delitos contra la propiedad registrados en Bahía en los últimos meses.

Entre ellos figura una causa iniciada el 12 de marzo pasado, cuando fue denunciada la sustracción de una billetera en Rondeau 76, cuyas tarjetas, posteriormente, habrían sido utilizadas en un comercio de Chiclana al 100.

También se encuentra imputado en una investigación por la sustracción de una bicicleta, cometida el 16 de abril último en Moreno 69, y en otra causa por el robo de diferentes pertenencias, en Gorriti 49, el 21 de abril.

Por último registra una imputación en una causa relacionada con la sustracción de un vehículo perteneciente a la Subdirección de Fiscalización de Bahía Blanca, encontrándose bajo análisis su posible participación en otros hechos.