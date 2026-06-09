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Robaron una mochila con un destornillador y fueron aprehendidos

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en la intersección de Chiclana y Piedrabuena.

Los detenidos

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este martes a un hombre y una mujer que habían robado una mochila a una persona amenazándola con un destornillador.

El damnificado se encontraba con otra persona cuando fueron abordados por un hombre y una mujer que los amenazaron con un destornillador y le robaron la mochila para luego darse a la fuga.

Mediante la utilización de las cámaras del CeUM se pudo observar el recorrido de los mismos e interceptarlos en Rafael Obligado al 4000. Estos fueron identificados como Mara Belén Méndez de 37 años de edad y Alexis Matías Hernández de 36.

En el automóvil se encontró la mochila sustraída y el destornillador con que realizaron el ilícito. Asimismo, se dio intervención a los organismos correspondientes debido a la presencia de un menor de edad que se encontraba en el vehículo al momento del procedimiento.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo el cargo de robo.

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