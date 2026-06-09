Joaquín Castro: "En el partido ante Libertad salió todo 10 puntos, redondito"

Liniers metió un triunfo con valor agregado. Goleó como visitante a Libertad 5 a 1, se sacó la mufa en la red ajena y se metió cuarto. El atacante Joaquín Castro --autor de un gol y una asistencia-- fue uno de los tantos puntos altos que tuvo la dupla Romero-Ribes para escalar en la tabla, a tres fechas del cierre de la fase regular del Apertura liguista.

"Fuimos a buscar el resultado y lo deseábamos mucho. No se nos abría el arco y en este partido salió todo 10 puntos, redondito". manifestó el centrodelantero en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Obviamente sabíamos que el descuento de ellos los iba a tonificar, pero nosotros estábamos mentalizados en hacer más goles y defender la ventaja. Con el 3 a 1 nos relajamos y desplegamos nuestro juego", añadió el 9.

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