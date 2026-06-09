9 de Julio va por el Nº1 en Bahía y Argentina, con Isabella Roldán, debuta contra Estados Unidos en México
En nuestra ciudad se disputa la última fecha de la fase regular del Femenino. Y, al mismo tiempo, comienza la AmeriCup, con presencia de una bahiense.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Llegará a su fin esta noche, desde la 21, la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu", en la que 9 de Julio es quien más posibilidades tiene para asegurarse el Nº1.
Restan definirse el 1-2 entre 9 de Julio y Bahiense del Norte, considerando que ya quedaron establecidas las restantes posiciones: 3º) Estudiantes, 4º) Villa Mitre y 5º) Sportivo Bahiense.
9 de Julio recibirá a Estudiantes, en el Néstor Damiani, arbitraje de Sam Inglera y Micaela Sanhueza.
Para confirmar el lugar de privilegio, 9 de Julio necesita ganar o, en caso de perder, que no triunfe Bahiense.
En cuanto a novedades, el albiazul no cuenta con Isabella Roldán (ver aparte), quien está afectada a la Selección argentina.
9 de Julio está disputando paralelamente la Liga Provincial, clasificatoria a la Liga Nacional, por lo que viene afrontando dos partidos semanales, incluyendo, viajes cuando no son locales.
Hoy no jugarán Delfina Álves da Florencia y Tamara Nieva.
Por Estudiantes el plantel está completo, incluída Sofía Trellini, 100% recuperada del golpe en una muñeca.
En el otro encuentro, Bahiense reibirá a Villa Mitre, contralor de Leonardo Bressan y Jerónimo Javier Ocampo.
Las locales necesitan ganar y esperar una derrota de 9 de Julio para ser primeras, de lo contrario terminarán segundas.
Para hoy Bahiense no tiene a Agustina Kenny (viaje) ni Victoria Pérez (rodilla) y Villa Mitre está con plantel completo.
Cómo sigue
En la próxima instancia, primero habrá un play-in a un juego entre Villa Mitre y Sportivo para determinar el 4º lugar y después cruzarán 1º-4º- y 2º-3º en una serie -al mejor de tres- en semifinales.
La final, en tanto, se jugará al mejor de cinco.
El ganador del primer tramo se adjudicará el derecho a finales extras en caso de no adjudicarse la segunda parte.
Posiciones
1º) 9 de Julio, (6-1) 13 puntos
2º) Bahiense, (5-2) 12
3º) Estudiantes, (4-3) 11
4º) Villa Mitre, (3-4) 10
5º) Sportivo, (0-8) 8
En México
Con la presencia de la bahiense Isabella Roldán (jugadora de 9 de Julio), Argentina debutará ante Estados Unidos, en la AmeriCup U18 Femenina, desde las 20.30.
El torneo se disputará en Irapuato (México) y la albiceleste integrará el grupo B.
Los próximos compromisos de fase clasificatoria serán mañana ante Paraguay, a las 20.30 y el viernes, frente al local, desde las 23.
En el grupo A estarán Venezuela, Dominicana, Canadá y Puerto Rico.
El formato de competencia tendrá una modificación respecto de ediciones anteriores.
Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros disputarán un cruce eliminatorio para completar el cuadro.
Los equipos que finalicen en la cuarta posición jugarán por la reclasificación del 5° al 8° puesto.
Las jugadoras
Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield
Francisco Canello | 2009 | Unión Florida
Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora
Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias
Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield
Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora
Celina Novatti | 2009 | Hindú
Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias
Venetia Oliva | 2010 | Berazategui
Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio
Renata Scordo| 2008 | Lanús