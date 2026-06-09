9 de Julio va por el Nº1 en Bahía y Argentina, con Isabella Roldán, debuta contra Estados Unidos en México

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Llegará a su fin esta noche, desde la 21, la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu", en la que 9 de Julio es quien más posibilidades tiene para asegurarse el Nº1.

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Restan definirse el 1-2 entre 9 de Julio y Bahiense del Norte, considerando que ya quedaron establecidas las restantes posiciones: 3º) Estudiantes, 4º) Villa Mitre y 5º) Sportivo Bahiense.

9 de Julio recibirá a Estudiantes, en el Néstor Damiani, arbitraje de Sam Inglera⁩ y Micaela Sanhueza.

Para confirmar el lugar de privilegio, 9 de Julio necesita ganar o, en caso de perder, que no triunfe Bahiense.

En cuanto a novedades, el albiazul no cuenta con Isabella Roldán (ver aparte), quien está afectada a la Selección argentina.

9 de Julio está disputando paralelamente la Liga Provincial, clasificatoria a la Liga Nacional, por lo que viene afrontando dos partidos semanales, incluyendo, viajes cuando no son locales.

Hoy no jugarán Delfina Álves da Florencia y Tamara Nieva.

Por Estudiantes el plantel está completo, incluída Sofía Trellini, 100% recuperada del golpe en una muñeca.

En el otro encuentro, Bahiense reibirá a Villa Mitre, contralor de Leonardo Bressan⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Las locales necesitan ganar y esperar una derrota de 9 de Julio para ser primeras, de lo contrario terminarán segundas.

Para hoy Bahiense no tiene a Agustina Kenny (viaje) ni Victoria Pérez (rodilla) y Villa Mitre está con plantel completo.

Cómo sigue

En la próxima instancia, primero habrá un play-in a un juego entre Villa Mitre y Sportivo para determinar el 4º lugar y después cruzarán 1º-4º- y 2º-3º en una serie -al mejor de tres- en semifinales.

La final, en tanto, se jugará al mejor de cinco.

El ganador del primer tramo se adjudicará el derecho a finales extras en caso de no adjudicarse la segunda parte.

Posiciones

1º) 9 de Julio, (6-1) 13 puntos

2º) Bahiense, (5-2) 12

3º) Estudiantes, (4-3) 11

4º) Villa Mitre, (3-4) 10

5º) Sportivo, (0-8) 8

En México

Con la presencia de la bahiense Isabella Roldán (jugadora de 9 de Julio), Argentina debutará ante Estados Unidos, en la AmeriCup U18 Femenina, desde las 20.30.

El torneo se disputará en Irapuato (México) y la albiceleste integrará el grupo B.

Los próximos compromisos de fase clasificatoria serán mañana ante Paraguay, a las 20.30 y el viernes, frente al local, desde las 23.

En el grupo A estarán Venezuela, Dominicana, Canadá y Puerto Rico.

El formato de competencia tendrá una modificación respecto de ediciones anteriores.

Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros disputarán un cruce eliminatorio para completar el cuadro.

Los equipos que finalicen en la cuarta posición jugarán por la reclasificación del 5° al 8° puesto.

Las jugadoras

Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield

Francisco Canello | 2009 | Unión Florida

Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora

Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias

Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Celina Novatti | 2009 | Hindú

Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias

Venetia Oliva | 2010 | Berazategui

Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio

Renata Scordo| 2008 | Lanús