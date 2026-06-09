Un hombre fue detenido por retener a su hijo y golpear a su pareja

Personal de la Policía Local detuvo esta madrugada a un hombre acusado de violentar a su pareja y de retenerla junto a su hijo, en contra de su voluntad.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas de una discusión intrafamiliar que culminó con la mujer y su hijo retirándose de su hogar. Momentos después, su pareja los interceptó en la vía pública y los condujo de manera violenta, con golpes y en contra de su deseos a la camioneta que estaba conduciendo.

Al arribar a su domicilio, la pareja del aprehendido pudo escaparse y pedir ayuda a los vecinos, mientras que él se retiró en la camioneta con el menor, para luego ser detenido por las fuerzas policiales al retornar al lugar.

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En la causa interviene la UFIJNº 15.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.