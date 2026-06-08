Séptimo acuerdo refrendado entre la UIBB y los municipios, esta vez con Tres Arroyos

Un nuevo convenio para la puesta en marcha de programas estratégicos de desarrollo productivo en nuestra Región rubricó la Unión Industrial de Bahía Blanca, en este caso con el municipio de Tres Arroyos.

Se suma a los ya concretados con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Dorrego y Coronel Rosales.

La entidad gremial empresaria puso a disposición del distrito vecino toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

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Dicha propuesta se centra en la ejecución de programas concretos, dando un paso más desde la etapa de diagnóstico, con foco en la acción, el fortalecimiento de capacidades locales y la articulación público-privada.

Rubricaron el convenio el vicepresidente de la entidad, Gustavo Damiani, y el intendente de la comuna tresarroyense, Pablo Garate.

Presentes en la ocasión estuvieron, por ese municipio, Mauro Daddario, director de Comercio, Industria y Emprendedurismo; Emiliano Sofía, director de Estrategia Productiva; y Juan Moizzi,, coordinador del Parque Industrial de la ciudad cabecera.

También, y por la UIBB, Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo; Marcela Guerra, Directora Institucional; Lucía Kuntz, coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria; y Claudio Dunel, a cargo del área de Jóvenes de la entidad.

El jefe comunal tresarroyense sostuvo que el suyo es un distrito que tiene mucho más que ver con el sector agropecuario y con la industria metalmecánica ligada a ese sector.

“Bahía tiene claramente otras características. Pero la idea es que seamos socios estratégicos en algunas gestiones. Y lo propio con los otros municipios que ya adhirieron a este convenio. Que podamos complementarnos. Ver a la Región como un complejo amplio, productivo. Y dar pelea por causas comunes”, indicó.

“Lo que nos ocurre con la Zona Fría, por ejemplo. No interpretan nuestra realidad. Entonces, si los actores de la Región nos juntamos y damos señales certeras, seguro vamos a ser más reconocidos en nuestras necesidades. Sigo escuchando gente que dice que la Zona Fría es un subsidio cuando para nosotros se trata de un derecho”, resumió.

Remarcó que una institución como la Unión Industrial haya iniciado esta movida de firma de convenios con los intendentes demuestra que hay gente predispuesta a trabajar seriamente en forma mancomunada.

“Este vínculo también nos moviliza a no mirar solamente nuestro metro cuadrado todo el tiempo. E ir más allá, a una instancia superadora. Ya muchas oportunidades hemos perdido por estar separados. Quizás no hubiera sido la misma aquella decisión del gobierno nacional de llevar la planta de GNL a Río Negro y no traerla a Bahía Blanca si hubiéramos peleado en forma conjunta desde todo el ámbito político de la Región”, sostuvo Garate.

El jefe comunal hizo hincapié en la visita que realizó al Parque Industrial de Bahía Blanca.

“Hice cuatro o cinco apuntes de cuestiones que ellos tienen y que nos vendrían muy bien a nosotros, que tenemos un Parque considerado modelo. Y a la inversa, hay temas que por allí nosotros disponemos y acá les hacen falta. ¿Por qué no armar una lista de las empresas radicadas en cada Parque para crear vínculos? Sentemos a quienes se puedan complementar, contagiar experiencias. Toda esa interrelación es clave para poder crecer”, señaló.

Para Gustavo Damiani, en tanto, existe una maduración de la Región a partir de acordar vínculos como los que se están generando entre los municipios y la entidad gremial empresaria bahiense.

“Esto que estamos logrando va a potenciar nuestro desarrollo económico, político y cultural. Es hora de dejar de ver al otro como a un competidor. Desde nuestro Centro de Estudios Económicos vemos un potencial económico que percibe la necesidad de juntar volumen para exportación. Generar, por ejemplo, lo que llamamos la Ruta del Olivo”, señaló.

Indicó que el Puerto local se abastece de mucha producción de Tres Arroyos.

“Ello genera mucho crecimiento económico para todos lados. Pero por otra parte las radicaciones e inversiones que se vienen para Bahía Blanca van a generar mucho movimiento de mano de obra que también debe aprovechar la Región, sus trabajadores”, manifestó.

Entendió como vital empezar a trabajar de manera conjunta por la realización de obras clave, como la mejora de rutas que atraviesan el sur de la Provincia.

Garate y Damiani convinieron en que también es hora de que se discuta seriamente sobre temas relacionados a descentralizaciones, fondos de coparticipación y políticas industriales más regionalizadas.

Y también en profundizar temas inherentes a la educación y a la salud, como a la articulación de políticas público-privadas que le den sustento al crecimiento de la Región.

Por su parte Ricardo Rabbione señaló que probablemente durante el transcurso de este año rubriquen el convenio con la UIBB la mayoría de los municipios de la Sexta Sección.

“Empezamos direccionándonos hacia la parte política para luego consensuar una agenda conjunta para visitar al sector productivo, crear vínculos y potenciar el ecosistema productivo de la Región”, señaló.