Anuncian una inversión en Bahía Blanca de 400 millones de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que recibió una carta del director ejecutivo de Louis Dreyfus Company, Michael Gelchie, para confirmar una inversión de 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca.

La multinacional ya cuenta en el puerto local con una planta de acopio y elevación de cereales cuya capacidad de almacenamiento es de aproximadamente 120.000 toneladas.

En este caso, Caputo celebró la decisión afirmando que la decisión de la empresa de traer esa inversión a nuestro país "surgió a partir de la reunión que mantuvimos en el Argentina Week en New York y es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente Javier Milei".

El texto firmado por Gelchie sostiene que “la futura instalación será una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo y, con una inversión total aproximada de U$S 400 millones, estimamos que representa una de las inversiones más importantes del sector agroindustrial argentino en la última década”.

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El directivo agrega que “este proyecto emblemático refleja tanto nuestra confianza en el potencial de largo plazo de Argentina como nuestro compromiso de fortalecer aún más nuestra ya sólida presencia industrial en el país”.

“La inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado. Creemos que también contribuirá significativamente al desarrollo económico local, la creación de empleo y la continua modernización de la infraestructura agroindustrial del país”, afirma.

La firma LDC cuenta con tres complejos agroindustriales y portuarios en Argentina (los otros se encuentran en General Lagos y Timbúes) y 14 activos logísticos en las principales zonas agrícolas del país. Comercializa cereales, algodón, oleaginosas, fertilizantes, agroquímicos y semillas.

Según su sitio web, emplea a más de 1.300 personas en Argentina y genera miles de empleos indirectos adicionales en todo el país.

El presidente Milei, a su vez, realizó un posteo en la red X sobre lo anunciado por Caputo. "Parece que los viajes sirven", ironizó, en alusión a las críticas que recibe por sus habituales visitas al exterior.