¿Cuál es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez? El precio que exige el Atlético de Madrid para dejarlo ir

Julián Álvarez se convirtió en uno de los nombres más buscados del mercado de pases europeo luego de que el Real Madrid confirmara una oferta formal de 150 millones de euros para incorporarlo. La propuesta fue rechazada por el Atlético de Madrid, que respondió remitiéndose a la cláusula de rescisión del delantero argentino.

La cláusula de rescisión de Álvarez está fijada en 500 millones de euros, una cifra que el club madrileño estableció para blindar a una de las máximas figuras de su plantel. El monto fue ratificado luego de conocerse la negativa del Atlético a negociar con el clásico rival de la capital española.

La oferta de 150 millones de euros presentada por Florentino Pérez representa la propuesta más alta realizada hasta el momento por el campeón del mundo con la Selección argentina. Sin embargo, el Atlético mantiene una postura firme y solo aceptaría desprenderse del futbolista mediante el pago íntegro de la cláusula.

Más allá de la cláusula, en España también trascendió que el Atlético podría sentarse a negociar ante una propuesta cercana a los 150 millones de euros proveniente de algunos clubes específicos del exterior. No obstante, tras el rechazo oficial al Real Madrid, el mensaje fue contundente: Julián Álvarez no está en venta y el club pretende conservarlo como pieza central del proyecto deportivo de Diego Simeone.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El cordobés tiene contrato vigente hasta 2030 y viene de consolidarse como una de las figuras de La Liga y de la Selección argentina. Por eso, cualquier equipo que quiera quedarse con la "Araña" deberá afrontar una de las operaciones más costosas de la historia del fútbol mundial.