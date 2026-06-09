El Real Madrid hizo una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez: qué respondió el Atlético

El Real Madrid hizo una oferta este martes de 150 millones de euros por Julián Álvarez. El Atlético de Madrid la rechazó por considerarla insuficiente.

El Real Madrid “ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, informó el club en un breve comunicado.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, prosiguió el Real Madrid en su comunicado.

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El “Merengue” quiere contar con los servicios del argentino para la próxima temporada que arrancará luego del Mundial. El equipo de la capital española se suma a los intereses del Barcelona y del PSG.

El equipo blanco no cerró la puerta a hacer más intentos para hacerse con el futbolista de la Selección argentina, cuya cláusula de rescisión con el “Colchonero” asciende a 500 millones de euros (577 millones de dólares).

El recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había avanzado la pasada semana que si seguía al frente del conjunto “Merengue” haría “una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador”.

Esta oferta “sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones de euros por lo menos”, había declarado Pérez en una entrevista en la televisión Cuatro el jueves pasado. (TN)