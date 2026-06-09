Buscan a una adolescente en Córdoba: se activó la alerta Sofía

A menos de 24 horas de la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, en Córdoba, el Ministerio de Seguridad desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye rastrillajes por tierra, controles en rutas y el análisis de cámaras de seguridad en distintas localidades.

Según detalló el ministro Juan Pablo Quinteros, la denuncia fue realizada este lunes alrededor de las 15:15 y la respuesta fue inmediata. “Antes de que anochezca ya estábamos trabajando en el lugar con todo el personal táctico”, aseguró.

El operativo se concentra en la zona donde la adolescente fue vista por última vez, pero también se extendió a localidades cercanas. Participan efectivos de la Policía de Córdoba, unidades especiales, el DUAR, bomberos voluntarios y la Federación de Bomberos, además de perros rastreadores que trabajan en el terreno.

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“Desde ayer no paramos de buscarla, estuvimos toda la noche trabajando”, afirmó el funcionario, quien además explicó que las condiciones climáticas dificultaron el uso de helicópteros y drones durante las primeras horas.

En paralelo, se activó el protocolo de búsqueda del CIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), con la difusión de la imagen de la adolescente y sus datos, y se habilitaron las líneas 134 y 911 para recibir información. “Lo que pedimos son datos certeros para poder dar con Luciana”, remarcó Quinteros.

Controles en las rutas

Uno de los ejes del operativo está puesto en el control de rutas. “Estamos en todas las rutas de la provincia, controlando vehículo por vehículo, baúl por baúl”, precisó el ministro.

Otra de las claves es el análisis de registros fílmicos. Según indicó, se están revisando unas 30 cámaras de seguridad de la ciudad, además de dispositivos instalados en comercios cercanos, como estaciones de servicio.

En paralelo, la investigación avanza sobre múltiples hipótesis. “Se están barajando todas las posibilidades”, sostuvo Quinteros, y explicó que el trabajo se realiza bajo las directivas del fiscal Guillermo Monti, a cargo de la causa.

Cómo fue la última vez que vieron a Luciana

Según la información difundida por los investigadores, Luciana fue vista por última vez alrededor de las 12 cuando salió del colegio Presbítero José Bonoris, al que asiste habitualmente.

De acuerdo con los testimonios recolectados hasta el momento, una amiga fue la última persona que tuvo contacto con ella. Según relató, la adolescente se quedó esperando el colectivo después de la salida de clases y desde entonces no volvió a ser vista

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la joven es descrita por su entorno como una persona solidaria y sin antecedentes de situaciones conflictivas. Además, indicaron que vive en una familia de padres separados y tiene hermanas.

Mientras avanzan las tareas de búsqueda, los investigadores trabajan para reconstruir sus movimientos y determinar qué ocurrió después de que abandonó el colegio. (TN)