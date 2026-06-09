El legado continúa: Destino San Javier vuelve con toda la emoción del folklore

El próximo 26 de Julio, el escenario del Teatro Don Bosco recibirá a Destino San Javier, una de las formaciones más destacadas del folklore argentino actual. Integrado por Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone, hijos de los históricos integrantes del Trío San Javier, el grupo logró construir un camino propio sin perder el vínculo con una de las historias más importantes de la música popular argentina.

Desde su formación, el trío se destacó por la potencia de sus armonías vocales, la elegancia de sus interpretaciones y la capacidad de acercar el folklore a nuevas generaciones. Con una trayectoria que los llevó por los principales festivales y teatros del país, Destino San Javier continúa consolidándose como una de las propuestas más convocantes del género. Canciones cargadas de emoción, romanticismo y raíces folklóricas forman parte de un espectáculo pensado para cantar, recordar y celebrar la música argentina.

Las entradas se encuentran a la venta en TicketBahia.com