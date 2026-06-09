Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia privada en Lanús

Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, los restos de Carlos "El Indio" Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, en cumplimiento de la voluntad expresada por la mítica figura del rock nacional.

Sin embargo, la familia aún aguarda la autorización judicial para iniciar el procedimiento. Restan incorporarse los testimonios que darán cierre a la causa, que se encuentra a cargo del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado de Garantías Nº 5 de Morón.

Según la información que trascendió en las últimas horas, su círculo más íntimo participará este martes por la tarde de una última ceremonia, reservada y privada, en el Cementerio de Lanús.

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El diputado Máximo Kirchner fue uno de los dirigentes que se puso a disposición de la familia desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Solari. Su involucramiento fue tal que envió a su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo del artista hasta la morgue, con el objetivo de garantizar que todo el procedimiento se desarrollara con normalidad. (NA)