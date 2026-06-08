Día de los Océanos: por qué se celebra el 8 de junio en la Argentina y en el mundo

Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer la importancia de los mares y promover acciones destinadas a su protección y uso sostenible.

La efeméride tiene su origen en una propuesta presentada durante la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992. Años más tarde, la ONU oficializó la conmemoración mediante una resolución aprobada el 5 de diciembre de 2008.

La primera celebración oficial tuvo lugar en 2009 y desde entonces la jornada funciona como una plataforma global para difundir información sobre el estado de los océanos y los desafíos que enfrentan.

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Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre y producen al menos el 50% del oxígeno del planeta. Además, regulan el clima, albergan una enorme biodiversidad y representan una fuente esencial de alimentos para millones de personas.

También tienen un peso creciente en la economía mundial. Distintos informes difundidos en el marco de esta fecha destacan que más de mil millones de personas dependen del océano como fuente principal de proteínas y que hacia 2030 podrían existir unos 40 millones de empleos vinculados a actividades marítimas.

La conmemoración también busca mantener vigente la atención sobre desafíos como la contaminación marina, la acidificación de los océanos, la degradación de ecosistemas y la sobrepesca. En ese contexto, Naciones Unidas promueve campañas para reforzar la idea de que la salud del océano está directamente vinculada con la salud humana, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

La importancia estratégica del Mar Argentino

La Argentina es uno de los países con mayor superficie oceánica bajo jurisdicción nacional. El país ejerce derechos soberanos sobre aproximadamente 1.782.500 kilómetros cuadrados de espacios marítimos y sus recursos.

Además, cuenta con una extensa Zona Económica Exclusiva (ZEE), un área estratégica donde posee derechos exclusivos para la exploración, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el mar y su subsuelo.

Datos clave del Mar Argentino

1.782.500 km² de superficie oceánica bajo jurisdicción argentina.

Más de 4.700 kilómetros de costa continental sobre el Atlántico Sur.

Más del 70% del comercio exterior argentino se transporta por vía marítima.

Alrededor del 8% de la superficie marina nacional se encuentra protegida.

La Argentina posee una extensa Zona Económica Exclusiva (ZEE) con derechos exclusivos sobre los recursos naturales.

Con más de 4.700 kilómetros de costa continental, a los que se suman las costas de la Antártida Argentina y las islas australes, el país posee una de las mayores extensiones marítimas de América del Sur.

Según información oficial, alrededor del 8% de la superficie marina bajo jurisdicción nacional se encuentra protegida mediante el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, creado para conservar ecosistemas y especies de alto valor ambiental.

Entre las principales áreas protegidas se destacan Namuncurá-Banco Burdwood y Yaganes, ubicadas en el Atlántico Sur, donde se desarrollan investigaciones científicas destinadas a mejorar el conocimiento y la conservación de los ecosistemas marinos. (NA)