La despedida al Indio podría durar un día más por la multitud: esperan más de un millón de personas

Fuentes cercanas al artista señalaron que el velatorio permanecerá abierto "hasta que entren todos"

La despedida de Carlos "Indio" Solari en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico continuaba este domingo con una concurrencia masiva de fanáticos. Según informaron los organizadores a través de los altoparlantes instalados en el predio, la cantidad de asistentes podría alcanzar el millón de personas.

Fuentes cercanas al artista señalaron además que el velatorio permanecerá abierto "hasta que entren todos" los seguidores que aguardan para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

De acuerdo con datos difundidos por la organización, alrededor de 15.000 personas por hora ingresan al lugar. En ese contexto, trascendió que la despedida podría extenderse durante una jornada más debido a la gran cantidad de asistentes que permanecen en las filas para acceder a la capilla ardiente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el operativo de seguridad desplegado en el predio solicitaron a los fanáticos que, en la medida de lo posible, no continúen dejando objetos junto al féretro, ya que "prácticamente no hay más lugar" en el sector destinado a las ofrendas.

Por su parte, la familia de Solari agradeció las muestras de afecto y acompañamiento recibidas durante la despedida y pidió que el velatorio continúe "en paz". También aseguró que habrá espacio para que todos los seguidores puedan acercarse a darle el último adiós.

Desde las primeras horas de la mañana se registró una importante afluencia de personas en la zona y, hacia la tarde-noche, continuaban las filas de varias cuadras para ingresar al polideportivo y pasar frente al féretro del músico, fallecido el pasado viernes a los 77 años.

"La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno", señalaron allegados al cantante en un comunicado difundido a través de sus redes oficiales.

En paralelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que su administración trabaja para garantizar una despedida masiva y ordenada, luego de que el Gobierno nacional rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso de la Nación. (NA)