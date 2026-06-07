F1 en vivo: Franco Colapinto ya está disputando el Gran Premio de Mónaco
El argentino largó 14º.
El piloto argentino de Alpine largó desde el decimocuarto puesto en la grilla de partida del circuito ubicado en Montecarlo, con una extensión de 3,337 kilómetros de extensión y en una carrera a 78 vueltas.
En la etapa de pruebas realizada el viernes Colapinto finalizó en el 15º lugar en las sesiones 1 y 2, mientras que ayer en la clasificación (tres tandas) pudo superar la Q3 y quedó en la Q2.
A lo largo de las jornadas preparatorias tuvo mejor andar su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien hoy largó 9º.
El vivo
10:28
Abandonó Bottas
Sufrió problemas de calentamiento durante todo el fin de semana y el finlandés no continuará en Mónaco.
10:22
Colapinto, 12º
Audi llamó al alemán a los pits y regresó a la pista en el 14° lugar. Hay una ventana de tiempo extensa por el flojo rendimiento de los Aston Martin, que están retrasando al pelotón del fondo. Franco Colapinto escaló al 12° puesto.
10:19
Colapinto presiona a Hulkenberg
El argentino marcha a menos de un segundo del alemán de Audi. Arvid Lindblad de Racing Bulls está detrás del argentino.
10:10
Antonelli, aplastante
El italiano de Mercedes ya le sacó más de tres segundos a Lewis Hamilton de Ferrari. Pierre Gasly tuvo una gran largada y se ubica séptimo. Franco Colapinto, por su parte, marcha 13° por detrás del Audi de Nico Hulkenberg.
10:08
Dos a boxes y andonó Verstappen
El Red Bull de neerlandés tuvo un problema y no continuará en la carrera. Gabriel Bortoleto de Audi y Oliver Bearman de Haas, que largaron con blandos, entraron a boxes para poner goma dura. Todo indica que intentarán ir hasta el final de la competición con el mismo compuesto.
10:05
¡Empezó la carrera!
Antonelli mantuvo la primera posición, mientras que el Red Bull de Max Verstappen se quedó en la largada y ahora marcha último.
Colapinto escaló al decimotercer puesto gracias a los problemas de Verstappen.