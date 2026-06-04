Cuánto le costó el contrabando a la Argentina durante 2025

El contrabando provocó una pérdida de ingresos fiscales estimada en 2.300 millones de dólares durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), además de impactar sobre el empleo formal y los derechos de los consumidores, según un informe elaborado por la consultora MAP.

De acuerdo con el estudio, la erosión de la recaudación por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos representa el principal efecto adverso para el Estado. El trabajo señaló que ese monto equivale a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

El informe indicó que las mayores pérdidas se registraron en el sector tabacalero, con U$S 1.100 millones; seguido por textiles, con U$S 370 millones; neumáticos, con U$S 240 millones, y celulares con U$S 190 millones. También destacó que la Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT.

El documento advirtió que la expansión del comercio electrónico facilitó la incorporación de actores informales que utilizan marketplaces para comercializar mercadería ingresada de manera ilegal al país.

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En ese contexto, los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para convertir a las plataformas de venta online en “responsables solidarios” por los productos comercializados por sus usuarios. La iniciativa contempla la verificación de identidad y situación fiscal de los vendedores, controles sobre la documentación de importación y sanciones de hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada ante incumplimientos.

El trabajo también alertó sobre los efectos del contrabando en los consumidores debido a la falta de garantías, facturación y controles sanitarios o de seguridad. En el segmento de telefonía móvil, AFARTE estimó que más de uno de cada tres celulares vendidos en 2025 no fue fabricado en el país ni importado legalmente, mientras que en indumentaria y calzado la participación del mercado informal alcanza el 40%.

Asimismo, MAP calculó una pérdida de 10.000 empleos directos en sectores productivos, con especial incidencia en la industria textil, el calzado y los neumáticos. El informe sostuvo que la recuperación de esos puestos podría reducir la tasa de desocupación nacional del 7,6% al 7,5%.

Finalmente, el estudio remarcó que el contrabando genera competencia desleal, distorsiona los precios de referencia y desalienta la inversión y la innovación, además de exponer a los consumidores a productos sin controles de calidad y afectar la reputación de las marcas que operan formalmente. (con información de NA)