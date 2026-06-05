Se conoció el resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari

El resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari arrojó que la causa de muerte del cantante de 77 años fue “un ACV no traumático”.

Se conoció además que su cuerpo fue encontrado en la pileta de su casa por su cuidadora, aunque el informe descartó que se haya ahogado, según pudo saber TN. Se espera que en los próximos días se realicen análisis complementarios para obtener datos concluyentes sobre su fallecimiento.

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su casa de Parque Leloir, donde vivía junto a su familia. Luego de que se conociera la trágica noticia, la Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, la cual será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la que murió el artista y dejarlo asentado en el expediente.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, durante esta madrugada el músico se metió a la pileta climatizada de su casa. Mientras se encontraba allí, sufrió un “ACV hemorrágico” y murió de forma inmediata.

Poco después, fue encontrado por su cuidadora, quien al llegar y no encontrarlo, lo buscó en el sector de la piscina. “Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica”, indicaron.

Los médicos le realizaron maniobras de reanimación pero, a pesar de los esfuerzos, se confirmó la muerte del Indio. “No hubo ahogamiento”, sostuvieron.

Horas más tarde, los seres queridos del artista compartieron un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram, donde lo despidieron con un sentido mensaje.

“Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta; es el mismo que sienten ustedes”, escribieron.

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949. En la década del ‘50, su familia se mudó a La Plata, ciudad en la cual el “Indio” pasaría gran parte de su niñez y adolescencia, para luego conocer a Skay Beilinson y así juntos formar una de las mejores bandas del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Al ícono del rock nacional le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En su momento, él mismo había hecho referencia a la enfermedad con su habitual ironía.

“Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida”, pronunció el 12 de marzo de 2016. Lo hizo de manera sorpresiva frente a unos 150.000 fanáticos en el Hipódromo de Tandil. (Fuente: TN)