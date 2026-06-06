Horacio Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda
El marplatense y el español Marcel Granollers conquistaron su tercer Grand Slam juntos.
El tenista argentino Horacio Zeballos hizo historia junto con el español Marcel Granollers al quedarse con el título de dobles en Roland Garros, el segundo Gran Slam de la temporada.
Zeballos y Granollers, que el año pasado tocaron el cielo con las manos al llegar al número 1 del mundo en la categoría, derrotaron en la gran final al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten con un cómodo 6-4 y 6-2, luego de una hora y 16 minutos de juego.
De esta manera, la dupla conformada por el argentino y el español conquistó su tercer título de Grand Slam (y 16 títulos), luego de los conseguidos en Roland Garros y el US Open 2025. Zeballos, además, consiguió su vigesimoctava consagración en un torneo de dobles.
En su camino hacia la final, habíand derrotado a Marton Fucsovics y Marcos Giron, Vasil Kirkov y Bart Stevens, Lucas Miedler y Alexander Erler, Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, y a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.
Pese al título, Zeballos caerá de la segunda a la tercera posición en el ranking ATP de dobles, aunque tiene muchas chances de pelear por el liderazgo en las próximas semanas.