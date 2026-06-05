Ateneo y Bahía Basket estiraron sus series, mientras que hubo dos partidos suspendidos

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Ateneo (9º) derrotó a El Nacional (8º), 68 a 63 y Bahía Basket (11º) hizo lo propio frente a Velocidad (6º), 63 a 56, ambos de locales, en los segundos partidos correspondientes a la Reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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De esta manera, ambos se pusieron 1-1 y definirán el martes, de visitantes.

Antonio Durand infla el pecho ante Sebastián Dutari.

En tanto, a raíz de la humedad, no comenzó Espora (12º)-Comercial (5º) y fue suspendido La Falda (10º)-Argentino (7º), restando 5m21 para el final del primer cuarto, cuando ganaba la visita 6 a 2.

En consecuencia, el martes se jugarán los terceros partidos de las dos series que hoy tuvieron continuidad y los segundos de las restantes.

En caso de cerrarse estas dos últimas, los cuartos de final comenzarán el próximo viernes. De lo contrario, ese día irá el o los terceros encuentros.

A esa instancia accedieron directamente 1º) 9 de Julio, 2º) San Lorenzo, 3º) Sportivo Bahiense y 4º) Altense.

Ateneo 68, El Nacional 63

Ateneo derrotó a El Nacional 68 a 63, como local, forzando de esta manera un tercer juego.

Fue la primera victoria en el tercer cruce consecutivo entre ambos. El primero correspondió al último partido de la primera fase y El Nacional se impuso 60 a 58.

En el inicio de la serie, nuevamente de local, el equipo bahiense venció 78 a 73 y esta noche, primera vez que Ateneo es local ante este rival, se sacó las ganas y también estableció 5 puntos de diferencia.

Los números, por consiguiente, marcan la paridad entre ambos.

El equipo orientado por Alexis Amarfil, que llegó a esta instancia con una victoria en los últimos cinco partidos, durante gran parte del primer tiempo mostró, acaso, la mejor versión de la temporada.

Defendiendo, corriendo y encontrando diferentes protagonistas, los puntaltenses llegaron a establecer 19 de luz (47-28).

De todos modos, el resurgir de El Nacional le permitió ganar el complemento 41 a 30, y llegando a estar apenas 3 puntos abajo con 40 segundos, tras dos triples de Facundo Dulsan.

A partir de ahí, Daniel Ezcurra visitó en dos oportunidades la línea 3-4 y enfrente también lo hizo Rodrigo Arce (1-2).

En el local, Guillermo Mallemaci convirtió 23 puntos (2-3 en t3, 8-10 en t2 y 1-5 en t1) y tomó 7 rebotes.

Ezcurra, por su parte, anotó 11 (7-10 en t1= y bajó 7 recobres, mientras que Franco Percello terminó con 7 rebotes, 4 asistencias y 10 puntos (1-4 en t3, 2-3 en t2 y 3-4 en t1).

Ateneo (68): M. Leiva (2), F. Percello (10), B. Sacomani (8), G. Mallemaci (23), D. Ezcurra (11), fi; T. Gómez Lepez (7), N. Bejarano (1), J. Margiotta (3) y M. Casco (3). DT: Alexis Amarfil.

El Nacional (63): A. Catalán (6), F. Dulsan (18), S. Marzialetti (3), R. Arce (13), M. Cruglak (16), fi; O. Rayes, E. Walter (2), V. Díaz (3), A. Ferreyra y T. Bustos (2). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Ateneo, 17-15; 38-22 y 54-43.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Serie: 1-1.

Bahía Basket 63, Velocidad 56

Bahía Basket se recuperó de la derrota inicial en la serie ante Velocidad, y convirtiendo la misma cantidad de puntos que en la etapa regular (cuando también se impuso), le ganó 63 a 56.

Esa había sido una de las dos victorias de la fase regular.

Esta noche, el local dominó en parte del primer tiempo, recortó el azulgrana y ya en el tercer cuarto Bahía otra vez se encaminó, siempre con ventaja.

Pizarra, fibrón y borrador del "profe" Juan Pablo Coronel.

Antonio Durand terminó con 13 puntos (1-2 en t3, 4-7 en t2 y 2-3 en t1) y 13 rebotes; Federico Salce aportó 14 unidades (2-4 en t3, 2-4 en t2 y 4-5 en t1); Mariano Morando sumó 12 puntos y 13 recobres; Nahuel Jaimes metió 11 puntos (11-15 libres) y Santiago Ponzoni cerró con 11 unidades (5-7 en t2) y 7 rebotes.

Pablo Pollio empuja hacia adentro.

En el azulgrana, Pablo Pollio sumó 11 puntos (5-6 en t2); Franco Berdini completó 10 puntos y 10 rebotes, y Sebastián Dutari aportó 10 unidades, 6 asistencias y 5 rebotes.

Bahía Basket (63): A. Durand (13), F. Salce (14), J.C. Mambretti, M. Morando (12), S. Ponzoni (11), fi; E. Zandonadi, J.B. Kiessling, E. Jaime (11) y L. Briatore (2). DT: Juan Pablo Coronel.

Velocidad (56): S. Dutari (10), S. Ferrari (8), F. Berdini (10), B. Aceituno (9), A. Icasto (3), fi; P. Pollio (11), A. Calderone (3), V. Périga (2), B. Mandolesi, S. Albizúa y R. Ayala. DT: Alan Rava.

Cuartos: Bahía Basket, 23-20; 32-30 y 51-40.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Serie: 1-1.