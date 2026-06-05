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Ateneo y Bahía Basket estiraron sus series, mientras que hubo dos partidos suspendidos

Por la Reclasificación de la LBB Plata, se jugaron dos de los cuatro encuentros previstos.

Bahía Basket defendió su localía. Morando contiene a Icasto. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Ateneo (9º) derrotó a El Nacional (8º), 68 a 63 y Bahía Basket (11º) hizo lo propio frente a Velocidad (6º), 63 a 56, ambos de locales, en los segundos partidos correspondientes a la Reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

De esta manera, ambos se pusieron 1-1 y definirán el martes, de visitantes.

Antonio Durand infla el pecho ante Sebastián Dutari.

En tanto, a raíz de la humedad, no comenzó Espora (12º)-Comercial (5º) y fue suspendido La Falda (10º)-Argentino (7º), restando 5m21 para el final del primer cuarto, cuando ganaba la visita 6 a 2.

En consecuencia, el martes se jugarán los terceros partidos de las dos series que hoy tuvieron continuidad y los segundos de las restantes.

En caso de cerrarse estas dos últimas, los cuartos de final comenzarán el próximo viernes. De lo contrario, ese día irá el o los terceros encuentros.

A esa instancia accedieron directamente 1º) 9 de Julio, 2º) San Lorenzo, 3º) Sportivo Bahiense y 4º) Altense.

Ateneo 68, El Nacional 63

Ateneo derrotó a El Nacional 68 a 63, como local, forzando de esta manera un tercer juego.

Fue la primera victoria en el tercer cruce consecutivo entre ambos. El primero correspondió al último partido de la primera fase y El Nacional se impuso 60 a 58.

En el inicio de la serie, nuevamente de local, el equipo bahiense venció 78 a 73 y esta noche, primera vez que Ateneo es local ante este rival, se sacó las ganas y también estableció 5 puntos de diferencia.

Los números, por consiguiente, marcan la paridad entre ambos.

El equipo orientado por Alexis Amarfil, que llegó a esta instancia con una victoria en los últimos cinco partidos, durante gran parte del primer tiempo mostró, acaso, la mejor versión de la temporada.

Defendiendo, corriendo y encontrando diferentes protagonistas, los puntaltenses llegaron a establecer 19 de luz (47-28).

De todos modos, el resurgir de El Nacional le permitió ganar el complemento 41 a 30, y llegando a estar apenas 3 puntos abajo con 40 segundos, tras dos triples de Facundo Dulsan.

A partir de ahí, Daniel Ezcurra visitó en dos oportunidades la línea 3-4 y enfrente también lo hizo Rodrigo Arce (1-2).

En el local, Guillermo Mallemaci convirtió 23 puntos (2-3 en t3, 8-10 en t2 y 1-5 en t1) y tomó 7 rebotes.

Ezcurra, por su parte, anotó 11 (7-10 en t1= y bajó 7 recobres, mientras que Franco Percello terminó con 7 rebotes, 4 asistencias y 10 puntos (1-4 en t3, 2-3 en t2 y 3-4 en t1).

Ateneo (68): M. Leiva (2), F. Percello (10), B. Sacomani (8), G. Mallemaci (23), D. Ezcurra (11), fi; T. Gómez Lepez (7), N. Bejarano (1), J. Margiotta (3) y M. Casco (3). DT: Alexis Amarfil.

El Nacional (63): A. Catalán (6), F. Dulsan (18), S. Marzialetti (3), R. Arce (13), M. Cruglak (16), fi; O. Rayes, E. Walter (2), V. Díaz (3), A. Ferreyra y T. Bustos (2). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Ateneo, 17-15; 38-22 y 54-43.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Serie: 1-1.

Bahía Basket 63, Velocidad 56

Bahía Basket se recuperó de la derrota inicial en la serie ante Velocidad, y convirtiendo la misma cantidad de puntos que en la etapa regular (cuando también se impuso), le ganó 63 a 56.

Esa había sido una de las dos victorias de la fase regular.

Esta noche, el local dominó en parte del primer tiempo, recortó el azulgrana y ya en el tercer cuarto Bahía otra vez se encaminó, siempre con ventaja.

Pizarra, fibrón y borrador del "profe" Juan Pablo Coronel.

Antonio Durand terminó con 13 puntos (1-2 en t3, 4-7 en t2 y 2-3 en t1) y 13 rebotes; Federico Salce aportó 14 unidades (2-4 en t3, 2-4 en t2 y 4-5 en t1); Mariano Morando sumó 12 puntos y 13 recobres; Nahuel Jaimes metió 11 puntos (11-15 libres) y Santiago Ponzoni cerró con 11 unidades (5-7 en t2) y 7 rebotes.

Pablo Pollio empuja hacia adentro.

En el azulgrana, Pablo Pollio sumó 11 puntos (5-6 en t2); Franco Berdini completó 10 puntos y 10 rebotes, y Sebastián Dutari aportó 10 unidades, 6 asistencias y 5 rebotes.

Bahía Basket (63): A. Durand (13), F. Salce (14), J.C. Mambretti, M. Morando (12), S. Ponzoni (11), fi; E. Zandonadi, J.B. Kiessling, E. Jaime (11) y L. Briatore (2). DT: Juan Pablo Coronel.

Velocidad (56): S. Dutari (10), S. Ferrari (8), F. Berdini (10), B. Aceituno (9), A. Icasto (3), fi; P. Pollio (11), A. Calderone (3), V. Périga (2), B. Mandolesi, S. Albizúa y R. Ayala. DT: Alan Rava.

Cuartos: Bahía Basket, 23-20; 32-30 y 51-40.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Serie: 1-1.

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