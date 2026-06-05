Un camionero bahiense volcó en cercanías de Coronel Pringles

Un transportista bahiense sufrió lesiones leves esta mañana como consecuencia del vuelco de un camión en cercanías de Coronel Pringles.

Fuentes oficiales indicaron que el siniestro se produjo sobre la ruta 51, a unos 10 kilómetros de distancia de esa ciudad.

Por cuestiones que se tratan de establecer la víctima perdió el control de la unidad, la que terminó volcada sobre uno de sus laterales en la banquina.

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También se produjo el derrame de la carga de canto rodado que transportaba, aunque no hubo necesidad de interrumpir el tránsito por la zona.

Los voceros mencionaron que el conductor -ni se brindó la identidad- padeció algunos golpes y recibió atención médica. (El Orden)