Juan Pablo Gorbal, de La Nueva., ganó el Martín Fierro al Mejor Periodista de Sitio del Interior

En una noche de reconocimiento a los medios digitales de todo el país, Juan Pablo Gorbal fue galardonado con el Martín Fierro al Mejor Periodista de Sitio del Interior durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Portales Web 2026, organizada por la APTRA.

La distinción representa un nuevo hito en la extensa carrera profesional de Gorbal, quien se desempeña como editor jefe de contenidos judiciales y policiales de La Nueva. y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el ejercicio periodístico.

La nominación ya había significado un reconocimiento al trabajo desarrollado desde Bahía Blanca, pero la obtención de la estatuilla confirmó la valoración de sus colegas y de la entidad organizadora sobre una trayectoria marcada por la cobertura de temas judiciales, policiales e investigaciones de interés público.

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A lo largo de su carrera, Gorbal se consolidó como una de las referencias del periodismo especializado en la región, destacándose por el seguimiento de causas de alto impacto y por la construcción de una agenda informativa vinculada a la actualidad judicial del sudoeste bonaerense.

La ceremonia reunió a representantes de medios digitales de todo el país y premió a periodistas, portales y producciones que se destacaron durante el último año en el ámbito de la comunicación online.

El reconocimiento obtenido por Gorbal constituye además una distinción para el periodismo de Bahía Blanca y para La Nueva., uno de los medios más importantes del interior argentino, que continúa fortaleciendo su presencia en las plataformas digitales.