Un cruce armado de cuartos, en una noche complicada con una suspensión y varios cortes de luz

Bodach se hace grande y Marroni se suma para frenar a Lanaro. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Estudiantes (5º) y Liniers (8º) clasificaron a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", tras cerrar 2-0 las series de Reclasificación.

El albo derrotó a Independiente, 96 a 78 y el albinegro se impuso a Olimpo, 96 a 86.

En tanto, resultó una noche complicada en los otros dos partidos, por cuestiones que excedieron lo deportivo.

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Emilian Sombra saca una luz de ventaja ante Cámara.

En uno, Villa Mitre forzó un tercer juego al superar a Barrio Hospital, 95 a 65. El encuentro se vio demorado en varios pasajes por diferentes cortes de luz en el complejo La Curtiembre.

Bruni (4) y Emilio Giménez con la mirada fija en los árbitros Ramallo y Arcas.

Mientras que en el restante cotejo, L.N. Alem le ganaba a Pacífico 18 a 9 y a falta de 3m38s para cerrar el primer cuarto se suspendió por la humedad en el piso del Daniel Lacunza.

El lunes, a las 21, irá el tercero en cancha de Villa Mitre y se dará continuidad al segundo entre Alem y Pacífico.

De esta manera, los clasificados a cuartos de final hasta el momento son Estrella (1º), Napostá (2º), Bahiense del Norte (3º), Pueyrredón (4º), Estudiantes (5º) y Liniers (8º).

En consecuencia, hay una llave armada: Pueyrredón (4º)-Estudiantes (5º).

Independiente 78, Estudiantes 96

Un gran comienzo de partido le permitió a Estudiantes empezar a encaminar desde bien temprano el triunfo ante Independiente, al que terminó venciendo por 96 a 78 para avanzar a cuartos de final, donde cruzará con Pueyrredón.

Al albo hoy lo dirigió Federico Scarpaci, reemplazando a Facundo Sastre, quien fue papá. Y justamente el cruce será ante su suegro y flamante abuelo, Ariel Ugolini.

Facundo Sastre y Ariel Ugolini hoy comparten la felicidad fuera de la cancha.

En cuanto al juego y en ese inicio positivo y efectivo, el albo arrancó ganando 7 a 0, diferencia que se extendió a una considerable ventaja, ya que siguió con ese buen andar hasta estampar el 18 a 2, con un goleo repartido que le dio la chance de ganar el primer cuarto por 24 a 10 y así tomar rápidamente las riendas del juego.

De hecho, logró mantener la ventaja, en mayor o menor medida, a lo largo de toda la noche, con un alto goleo y pese a perder el segundo parcial (25-20) y empatar en el tercero (26-26), lo que le posibilitó entrar al último chico ganando por 9 (70-61).

Al igual que en el amanecer del juego, Estudiantes volvió a mostrar su mejor versión ofensiva en el cierre, con un parcial de 14 a 5, lo que le dio rápidamente 18 de luz (84 a 66) en el inicio del cuarto definitivo para evitar cualquier tipo de sorpresa en el cierre.

Finalmente, terminó ganando el cuarto por 26 a 17 para llegar a la puntuación más alta del equipo en la temporada, superando por un punto los 95 anotados en el primer juego de esta serie.

Manteniendo una alta efectividad en dobles (72%, con 23-32) y un buen porcentaje en triples (38%, con 11-29), Estudiants tuvo cinco jugadores en doble dígito y sumó con 11 de los 12 jugadores que tuvieron minutos en cancha.

Entre ellos Octavio Cancellarich y Julián Rodríguez fueron los máximos anotadores, con 19 puntos cada uno. También hubo 16 de Lucas Delgado, 12 de Jorge García y 11 de Jerónimo Mitoire.

Mientras que en Independiente el más destacado en el goleo fue Maximiliano Zonza, con 16 puntos. Seguido por Ignacio Formiga (15), Julián Ripoll (12) y Fernando Bonino (10).

Independiente (78): J.P. Morán (7), F. Slonimsqui (8), F. Bonino (10), I. Formiga (15), M. Zonza (16), fi; J.P. Polla (4), J. Ripoll (12), V. Gemetro , B. Jiménez, A. Senestraro (2) y D. Pavón (4). DT: Javier Musumeci.

Estudiantes (96): O. Cancellarich (19), J. Rodríguez (19), S. Ranieri (4), J. Mitoire (11), A. González (3), fi; L. Delgado (16), S. Ruesga (5), J. García (12), J. Belleggia (4), F. Mazzello (2), L. Storni y L. Blázquez (1). DT: F. Scarpaci.

Cuartos: Independiente, 10-24; 35-44 y 61-70.

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: Estudiantes, 2-0.

Olimpo 86, Liniers 96

Liniers avanzó a cuartos de final del certamen con un éxito que se construyó después de remontar una desventaja de 23-11 en el cuarto incial, para finalmente ganarle a Olimpo por 96 a 86 de visitante y cerrar la serie Reclasificación 2-0.

Stop para Mauro Miérez, a quien intentan doblar Marroni y Del Sol.

El Chivo se apoyó en tres pilares ofensivos como el base Mauro Miérez (14 puntos, con 4-5 en triples y 10 asistencias), Agustín Dottori (22 tantos, con 8-11 en dobles) y el centro Nicolás Quiroga (18 puntos, con 8-13 en libres y 9 faltas recibidas).

Además, tuvo a Gastón Torres con 15 puntos (6-8 en t2 y 4-5 en t1), más 7 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperos.

El aurinegro había comenzado con buen ritmo de juego, con Francisco Michelli muy activo, aunque a partir del segundo cuarto -desde los primeros minutos- Miérez y Dottori se robaron el protagonismo adelante para sustener un crecimiento que en la proyección, de aquel 23-11 a 2m02s para el fin del 1C, pasó a un 38-27 en el 2C.

Gastón Torres juega interior ante Andrés Bodach.

En adelante el Chivo sacó buenas ventajas, también a partir del acople de Nicolás Quiroga en el juego interior, llegando a alejarse 52-36 en el 3C, 58-43 en el arranque del tercero y 83-72 en el 4C. Pero Olimpo creció con algunos bombazos y descontó hasta recortar a 85-81 a 3m37s del final.

Con acciones de falta y libres de Agustín Dottori y Quiroga, la visita recuperó tranquilidad y aseguró el triunfo de la clasificación.

Olimpo (86): T. Del Sol (22), A. Marroni (22), F. Michelli (13), A. Marino (11), A. Bodach (6), fi; G. Mariezcurrena (8), M. Hait (3), S. Kucan y A. Diel (1). DT: Ezequiel Zani.

Liniers (96): M. Miérez (14), A. Dottori (22), A. García (7), G. Torres (15), J. Marinsalta (9), fi; N. Quiroga (18), T. Sabatini (3), K. Hernández (8), N. Quiroga (), F. Lanaro, D. Olave, A. Ayude y F. Walter (). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Olimpo, 23-16; 41-54 y 72-79.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Juan Gabriel⁩ Jaramillo.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: Liniers, 2-0.

Barrio Hospital 65, Villa Mitre 95

Villa Mitre se hizo fuerte de visitante y en un partido que sufrió algunas interrupciones por cortes de luz, derrotó a Barrio Hospital por 95-65, para forzar a un tercer partido (definitorio) el lunes venidero en el José Martínez.

Limpido lanzamiento del suarense Alimenti, ante la mirada de Fortelli, Ferrari y Godio.

La Villa tuvo un buen inicio (8-0) impulsada por el goleo de Nacho Alem y Segundo Alimenti, aunque los locales se fueron acomodando con el goleo de Francisco Anaya. Y si bien lo empató algunas veces, nunca pudo pasar al frente.

Francisco Anaya intenta superar a Segundo Alimenti.

La visita levantó vuelo a partir de un buen segundo y tercer cuarto, ya con Alimenti y Joaquín Jasen protagonistas para ganar el segundo parcial por 21-12 y el tercero por 30-21.

Los mejores del ganador fueron Alimenti (25 puntos) y Jasen (20, incluidos 6-6 en dobles). También valioso el trabajo de Franco Amigo con 8 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

Barrio Hospital (65): L. Fortelli (4), F. Anaya (14), J. Godio (8), F. Ferrari (17), N. Cámara (1), fi; A. Andreanelli (4), J.L. Martínez (15), S. Hamze (2), A. Arias y V. Galant. DT: Claudio Queti.

Villa Mitre (95): S. Alimenti (25), F. Amigo (8), M. Iglesias (6), I. Alem (13), E. Sombra (4), fi; J. Jasen (20), S. Basualdo (8), L. Gómez Lepez (8), G. Gasparini (3), E. Diez, B. Iguacel, F. Basualdo (). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Barrio Hospital, 20-22; 32-43 y 53-73.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Cruz⁩ Schernenco y Marcelo Gordillo.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Serie: 1-1.

L.N. Alem 18, Pacífico 9

El partido entre L.N. Alem y Pacífico fue suspendido a falta de 3m38s para que termine el primer cuarto, por humedad en el parqué del Daniel Lacunza, la cual impedía un desarrollo normal del juego.

Inmediatamente desde la ABB confirmaron que tendrá continuidad el próximo lunes.

Decidiendo: Arcas habla y escuchan Ramallo, Schernenco, Jasen y Richotti.

Si bien los protagonistas y los árbitros ya habían mantenido una charla en la previa atendiendo esta situación, la decisión fue tomada por los árbitros Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco, tras un pedido del entrenador de Pacífico, Mauro Richotti, y consensuada con Hernán Jasen, DT de Leandro N. Alem.

En esos pocos minutos de acción el verdirrojo se mostró más positivo, apoyado en el venezolano Eduardo Ríos, tanto en defensa como en ataque y anotando 6 puntos en ese tramo, en los que su equipo había mostrado alta efectividad: 3-7 en triples y 4-6 en dobles.

Fotito... Joel Schernenco grabó el momento.

En tanto, la figura del primer partido, el estadounidense Jean-Luc Wilson, quien venía de anotar 41, estuvo defendido por Valentín Cortés y convirtió el único lanzamiento (triple) que tomó, quedando claro que el plan de Alem para este segundo juego era, al menos en el inicio, que otros tomaran protagonismo.

L.N. Alem (18): N. Amaya (3), J. Wilson (3), E. Giménez (1), L. Desbat (5) y E. Ríos (6). DT: Hernán Jasen.

Pacífico (9): B. Salvatori (3), T. Bruni (3), V. Cortés, S. Loos (3), J. Larrandart, fi; M. Genitti. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: L.N. Alem,18-9.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Serie (parcial): Alem, 1-0.