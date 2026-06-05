El mensaje de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"

Eduardo Beilinson, conocido como Skay, despidió con un mensaje en redes sociales al Indio Solari tras confirmarse la noticia de su muerte este viernes. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre", escribió en su posteo.

En tanto, anunció la suspensión del show que iba a dar junto a su banda este sábado. "Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", cerró Beilinson.

La noticia del fallecimiento del cantante, que tenía 77 años y sufría Parkinson, se conoció alrededor de las 9 de este viernes; su cuerpo fue encontrado en su casa de la localidad bonaerense de Parque Leloir. De momento no se señalaron otras causas de muerte por fuera de su enfermedad.

Beilinson y Solari compartieron años de escenario junto a Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la legendaria banda del rock nacional que nació en la ciudad de La Plata en 1976.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque en ese encuentro compartieron charlas distendidas con periodistas, horas más tarde, ya en la intimidad de la casa de Skay, afloraron algunos reclamos y desacuerdos, según narra el libro La última noche de Patricio Rey, publicado por una editorial especializada en la industria musical.

Días después de aquella velada, se suspendió el show que tenían previsto en Santa Fe, presuntamente por la crisis que atravesaba el país, pero esa pausa, que parecía temporal, terminó siendo la disolución de un código de hermandad de más de dos décadas.

En 2002, Beilinson lanzó su carrera solista y argumentó que necesitaban tomarse un tiempo debido a que "pensaban y encaraban la vida de maneras diferentes".

Por su parte, el Indio Solari inició su propio proyecto en 2004 con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado; si bien en su momento reconoció que la ruptura se debió a "miserias personales" y al desgaste por la presión, siempre mantuvo una pequeña luz de esperanza de que las cosas pudieran solucionarse. (La Nación)

Noticia en desarrollo