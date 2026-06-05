Las frases más polémicas del Indio Solari: política, fama y rock sin filtros

El Indio Solari, quien murió este viernes a los 77 años, fue una figura pública que nunca evitó la controversia. A lo largo de décadas de entrevistas esporádicas y declaraciones públicas, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó un discurso tan admirado como discutido, atravesado por críticas políticas, cuestionamientos al sistema cultural y opiniones tajantes sobre otros músicos.

Una de sus frases más recordadas fue “El lujo es vulgaridad”, parte de la letra de su canción Un poco de amor francés que se convirtió con el tiempo en una consigna generacional contra el consumismo y la ostentación. La sentencia, surgida en los años noventa en pleno auge menemista, terminó sintetizando buena parte del imaginario ricotero.

Sobre el dinero y el éxito, el Indio siempre fue muy claro: "El que le chupa las medias al poder no puede ser un artista. Me jode cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder".

Si bien mantuvo un perfil bajo a lo largo de su carrera, en los últimos años Solari participó más activamente del debate público y se alineó discursivamente con el kirchnerismo. “Si la pandemia nos tocaba hace dos años moríamos todos. Porque ese es el espíritu de esa gente. Se dicen libertarios y me parece una locura”, manifestó en 2020.

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En ese sentido, fue muy crítico de la gestión de Mauricio Macri: “¿Cómo hacés para olvidar que cada vez que vienen a desembarcar afanan todo lo que pueden? Ahora están recorriendo el mundo y nadie les dice que vengan. Espero que pase cuanto antes porque se han robado el país. No es que se llevaron un vueltito. Son fortunas internacionales que no están más acá y dinero que está en el exterior”.

Su admiración por la ex presidenta Cristina Kirchner nunca fue un secreto. “Tengo un respeto muy grande por Cristina. Como cuadro político es impecable”, afirmó en una entrevista.

Sobre la sociedad y los medios lanzó en una entrevista con Página 12: "Argentina puede ser un lugar que elija el bastión de los blancos, así como lo tienen a Israel en el mundo árabe. Acá también corremos el peligro de ser un bastión del imperio yankee"

La separación de los Redondos, Maradona, Cerati y los Beatles

También generó repercusión cuando descartó cualquier regreso de Los Redondos. “Volver con Los Redondos sería una estafa”, afirmó en una entrevista difundida en redes sociales, apagando una vez más las expectativas de millones de seguidores que soñaban con una reunión histórica de la banda.

El propio Solari también habló públicamente sobre la ruptura de Los Redondos y dejó frases que reavivaron viejas tensiones con Skay Beilinson. “Viví un duelo con el final de la banda”, dijo años después, al recordar el quiebre del grupo más convocante del rock argentino.

En otra entrevista, el Indio también se refirió a otro ídolo popular como Diego Armando Maradona: "Era un tipo que entraba con un Scania al barrio de los cogotudos. Diego era la venganza de los pobres".

Otra polémica se produjo por sus opiniones sobre The Beatles y, especialmente, sobre Paul McCartney. En una entrevista comparó el perfil artístico de McCartney con el de John Lennon y calificó parte de la obra del ex beatle como “flan”, una expresión que provocó rechazo entre fanáticos de la banda británica y abrió un intenso debate en medios y redes sociales.

El Indio además echó por tierra esa rivalidad de los Redondos con Soda Stereo, ese River-Boca del rock que fue alimentado por los fans durante décadas, especialmente en los años ochenta. Cuando murió Gustavo Cerati, en 2014, el cantante escribió: “Me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Mi aplauso para vos”.

Dueño de una personalidad esquiva y de un discurso cargado de ironía y crítica social, el Indio Solari se mantuvo durante décadas como una de las voces más influyentes y discutidas de la cultura argentina. Sus declaraciones, al igual que sus canciones, quedaron marcadas por la intensidad, la provocación y una permanente desconfianza hacia el poder y la industria. (NA)