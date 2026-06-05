Colapinto pone primera en el GP de Mónaco, donde buscará continuar con su buen andar en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participa este viernes de las pruebas libres, correspondientes a las primeras actividades del Gran Premio de Mónaco, por la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

La primera sesión de entrenamientos se extenderá durante una hora, mientras que la segunda será entre las 12 y las 13 del mediodía (hora de nuestro país).

El día clave será el sábado, ya que se disputará la tercera y última práctica libre (a las 7.30) y luego se llevará a cabo la clasificación a partir de las 11.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este Gran Premio que se desarrolla en un circuito callejero con calles muy angostas (serán 78 vueltas), los adelantamientos son prácticamente imposibles, por lo que la clasificación suele ser fundamental y genera una gran emoción por lo parejos que son los tiempos.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Mónaco será el domingo a las 10 de la mañana. Pese a que la clasificación es fundamental, en las primeras carreras del año los pilotos tuvieron varios problemas en las largadas, por lo que podría darse alguna modificación en las posiciones antes de la primera curva.

Cronología

8.30. Comenzaron las prácticas libres en el Circuito de Mónaco, con Franco Colapinto en pista. Los equipos tendrán una hora para probar.

Así llega el argentino

Colapinto llega a este Gran Premio en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, donde obtuvo su mejor resultado en la categoría. Previamente, también se había destacado con un séptimo lugar en Miami.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas cuatro carreras, llegó a los 131 puntos y le saca 43 unidades a su compañero de equipo, que es el británico George Russell.

El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y los británico Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), con 75, 72 y 58 puntos respectivamente.

Los horarios

Hoy

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Mañana

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo

Carrera a las 10