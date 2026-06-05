El fútbol local está de luto: falleció el exarquero Luis Alberto "Beto" Fernández

El fallecimiento de Luis Alberto "Beto" Fernández (63 años) enluta a la Liga del Sur.

El recordado arquero nacido y criado en Huracán de Ingeniero White vistió ocho camisetas diferentes y llegó ser convocado por César Luis Menotti para el preseleccionado juvenil argentino en 1979.

Participó ininterrumpidamente en Primera división durante 19 temporadas, entre 1980 y 1999, completando 272 partidos.

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Beto, además de atajar en su club de orígen, también lo hizo en Comercial, donde estuvo 860 minutos sin recibir goles.

“Jugué los clásicos de la Liga para ambos bandos, por supuesto en distintos momentos y campeonatos. Tuve compañeros que, como sabían que yo había estado en la contra, me pedían que cuente intimidades del rival, cómo se vivía el clásico del otro lado, qué pensaban, si se cagaban o se agrandaban. Nunca imaginé que me iba a suceder algo así; es una de las tantas experiencias inolvidables que me dejó esta estupenda y bendita profesión llamada futbolista”, contó alguna vez en "La Nueva".

A nivel local también jugó en Olimpo, Villa Mitre, Liniers, Tiro, Sansinena y Sporting.

En el ámbito nacional tuvo pasos por la cuarta de Estudiantes de La Plata y estuvo en Lanús.

Y regionalmente, estuvo vinculado al fútbol de la zona jugando Pedro Luro, Mayor Buratovich, Coronel Dorrego y Tornquist.

Definitivamente, es una jornada triste para el fútbol local.

Sus restos serán velados de 16 a 20 en Estomba 241 e inhumados este sábado, a las 9.30 en el cementerio local.