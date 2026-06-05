Argentina le ganó a México y cruza con Puerto Rico en la AmeriCup U18

Argentina derrotó esta madrugada a México, 66 a 63 por el Grupo A y cruzará ante Puerto Rico por un lugar en las semifinales de la AmeriCup, que clasificará, al mismo tiempo, al Mundial U19 de 2027.

El torneo se está disputando en León, México, y la albiceleste, dirigida por el bahiense Mauro Polla, tiene en el plantel -aunque hoy no ingresó- a Genaro Groppa (Liniers).

Argentina sólo había estado al frente 3-2 y 5-4, corrió de atrás y llegó a perder por 14 en cuatro minutos del tercer cuarto. A partir de ahí logró dar vuelta el trámite y estampó un parcial de 17-5: 49-51, al cabo del tercer cuarto.

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Y recién paso al frente nuevamente a falta de 5 minutos, 61-60, para llegar al cierre con un poco más de aire, ante un rival que se puso a 3 con un triple restando 37 segundos y tuvo la bola del final para empatar.

El mejor de la albiceleste fue Manuel Hernández, quien anotó 18 puntos (6-11 en triples), más 3 asistencias y 3 rebotes.

El resto

En el otro partido del grupo, Estados Unidos superó a Brasil, 84 a 62 y terminó invicto.

En tanto, por el Grupo B, Canadá derrotó a Puerto Rico, 101 a 48 y Dominicana a Venezuela, 74 a 68.

Posiciones

En el Grupo A terminaron 1º) Estados Unidos (3-0), 2º) Argentina (2-1), 3º) Brasil (1-2) y 4º) México (0-3).

En el Grupo B: 1º) Canadá (3-0), 2º) Dominicana (2-1), 3º) Puerto Rico (1-2) y 4º) Venezuela (0-3).

Cruces

De esta manera, cruzarán en cuartos de final Domincana-Brasil y Argentina-Puerto Rico.

Clasificaron directamente Estados Unidos y Canadá.

Mirá el video del partido: