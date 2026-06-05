Detuvieron en un allanamiento a un hombre por violencia de género

El personal de la Comisaría Sexta y la Motorizada de UPPL detuvieron en la madrugada de este viernes a un hombre que tenía pedido de captura por un caso de violencia de género ocurrido en el barrio de Villa Rosas.

El aprehendido fue identificado como Daniel Gustavo Rodríguez de 49 años de edad, que quedó a disposición de la Justicia. Además, se procedió al secuestro de un cuchillo de cocina que fue utilizado por el agresor.

Los hechos habían ocurrido el pasado 29 de mayo en el domicilio que fue intervenido por las fuerzas de seguridad.