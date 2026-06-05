¿San Antonio podrá cortar la racha de los Knicks en el segundo juego final de la NBA?

Karl-Anthony Towns fue una de las figuras del juego 1. Foto: NBA.

El segundo partido de la serie final -al mejor de siete- de la NBA entre los Spurs y New York Knicks se disputa desde las 21.30 en el Frost Bank Center de San Antonio, tras la victoria inicial visitante, 105 a 95, en la serie al mejor de siete.

Los Knicks arrastran una cifra intimidante: 12 victorias consecutivas en playoffs, la séptima racha de ese tipo en la historia de la NBA, y la tercera lograda en una sola postemporada, incluyendo siete partidos de visitante por más de 10 puntos en estos playoffs.

Además, en el primer juego remontaron una desventaja de 14 puntos.

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Los Spurs necesitan una mejor noche de Victor Wembanyama y tener mayor preponderancia en los rebotes, rubro que dominó la visita.

El francés anotó 26 puntos, aunque con 6 de 21 en tiros de campo y 2 de 9 desde el perímetro, además de sumar seis pérdidas de balón.

En el duelo de figuras, Jalen Brunson lo superó en el primer juego, con un segundo tiempo a la altura de las expectativas, básicamente en el último cuarto, con 13 puntos, y un total de 30.

Otro que se sumó a este líder fue el dominicano Karl-Anthony Towns, con 18 puntos y 12 rebotes, además de incomodar defensivamente a Wembanyama, alejándolo de la pintura.

“Estuve mal esta noche. No es más complicado que eso”, minimizó Wembanyama, quien se quedó con el premio al Defensor del Año en la fase regular.

Lo positivo para la franquicia texana es la experiencia en esto de no comenzar bien, porque perdió la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs contra Portland, antes de recuperarse para ganar la serie.

En la segunda ronda, contra Minnesota, ocurrió lo mismo. Y en las finales de la Conferencia Oeste contra Oklahoma City, estuvo abajo 2-1 antes de encontrar la manera de eliminar en siete partidos al Thunder, campeón defensor.