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Regional Pampeano: el calendario completo de los bahienses en la 17ª edición

El certamen comenzará este sábado. Sociedad Sportiva y Argentino jugarán el TRP A, mientras que Universitario será el único representante de la Unión de Rugby del Sur en el TRP B.

El trofeo que más veces ganaron Mar del Plata Club (10) y Sporting (5). Sociedad Sportiva se quedó con la edición 2019.

Este sábado llegará uno de los momentos más esperados de la temporada de rugby en nuestra ciudad y región, con el inicio del decimoséptimo Regional Pampeano.

Esta competencia, que tuvo una prueba piloto en 2008 y comenzó con la actual denominación en 2009 (no se jugó en 2020), contará con tres clubes bahienses.

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Sociedad Sportiva y Argentino participarán en la máxima categoría (TRP A), mientras que Universitario lo hará en el segundo escalón.

Los tres van a debutar este sábado: Las Palomas serán locales ante Los Cardos (Tandil), Argentino visitará al campeón marplatense Comercial y Universitario será huésped de Biguá (Mar del Plata).

En las últimas horas se dio a conocer el programa oficial de partidos de esta competencia que agrupa clubes de Sur, Mar del Plata, Tandil, Junín y Olavarría.

Este es el fixture completo para los bahienses, recordando que en el A se juega a dos ruedas con 8 equipos. Habrá también semifinales (previstas para el 24 de octubre) y final (7 de noviembre). El torneo del B será más acotado (una rueda), pero se agregan tres jornadas más de instancias Campeonato (1º, 2º, 3º y 4º) y Permanencia (5º, 6º, 7º y 8º).

Este será el recorrido de los clubes de nuestra ciudad, que accedieron por ser 1º, 2º y 3º repectivamente en el Oficial Oro URS de este año:

Sociedad Sportiva: Los Cardos (6 de junio, local), San Ignacio (13 de junio, visitante), Comercial (4 de julio, local), Mar del Plata (11 de julio, visitante), Argentino (18 de julio, local), Sporting (8 de agosto, local), Universitario MDP (15 de agosto, visitante), Los Cardos (22 de agosto, visitante), San Ignacio (29 de agosto, local), Comercial (5 de septiembre, visitante), Mar del Plata (12 de septiembre, local), Argentino (19 de septiembre, visitante), Sporting (3 de octubre, visitante), Universitario MDP (10 de octubre, local).

Argentino: Comercial (6 de junio, visitante), Universitario MDP (13 de junio, local), Mar del Plata (4 de julio, visitante), Los Cardos (11 de julio, local), Sociedad Sportiva (18 de julio, visitante), San Ignacio (8 de agosto, local), Sporting (15 de agosto, visitante), Comercial (22 de agosto, local), Universitario MDP (29 de agosto, visitante), Mar del Plata (5 de septiembre, local), Los Cardos (12 de septiembre, visitante), Sociedad Sportiva (19 de septiembre, local), San Ignacio (3 de octubre, visitante), Sporting (10 de octubre, local).

Universitario: Biguá (6 de junio, visitante), Unión del Sur (13 de junio, local), Pueyrredon (28 de junio, visitante), Los Miuras (4 de julio, local), Uncas (11 de julio, visitante), Estudiantes de Olavarría (8 de agosto, visitante), Los 50 (22 de agosto, local).

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