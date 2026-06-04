La vuelta de Argentino al TRP A: "Estamos con muchas ganas de competir y mejorar", dijo su capitán

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Se viene el debut de Argentino en el Regional Pampeano A. El sábado venidero el conjunto bahiense visitará a Comercial (Mar del Plata) en su vuelta a la máxima categoría, en la que participarán también Sociedad Sportiva, Comercial (campeón marplatense), Mar del Plata Club, Sporting, Universitario (Mar del Plata), San Ignacio y Los Cardos.

Se trata de un momento muy esperado en el Chancho porque después de asegurar dicha plaza para la URS en el TRP B 2025 (Reválida A-B, foto inferior), tuvo que ratificarla (ganársela) nuevamente este año en el Oficial Oro. Hay que recordar que el sistema vigente de plazas establece que si bien las ganan los clubes en la cancha, al año siguiente son las uniones de origen las que las distribuyen en función de la clasficación final de los equipos en los respectivos torneos locales.

"El año pasado no jugamos el TRP A y ese fue en parte el objetivo principal del 2025: recuperar esa plaza que perdimos en el 2024. Este año debíamos confirmarla y lo conseguimos al terminar en el segundo puesto en el Oficial. Que fue además uno de los objetivos del primer semestre", dijo Pedro Selvarolo, capitán del Azul.

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Argentino jugó su último partido el pasado sábado 23 de mayo (correspondiente a la décima y última fecha del Oficial Oro), cuando cayó frente a Sociedad Sportiva en La Carrindanga por 66-0.

"Si bien el resultado de la última fecha contra Sportiva no fue lo que queríamos en cuanto al número que queríamos, nos hizo reordenar y barajar de nuevo. Ahora arranca la parte más difícil y la más linda a la vez, el Regional Pampeano A. La expectativas son altas en cuanto a competir, estar a la altura, que es lo principal que se propone alguien que hace deporte: ganar. Hay que hacer muchas cosas para que eso suceda asi que estamos trabajando lo mejor posible", agregó el medio scrum.

A la hora de fijar objetivos en el TRP A, "Pepo" dijo que será fundamental ganar de local.

"Lo primero que tenemos que hacer es hacernos fuertes como equipo, con nuestra identidad. Claramente de locales tenemos que ser muy fuertes para intentantar ganar y siempre sumar. Lógicamente tenemos un déficit como visitante que a veces nos cuestan algunos partidos. El año pasado en el Pampeano B nos fue muy bien. El año pasado por ejemplo le ganamos a Comercial. Este año no es lo mismo, aunque los más poderosos de Mar del Plata hoy no son tan efectivos. Claramente hay un margen de ilusión, si nos acomodamos y somos duros, estaremos encaminados", afirmó.

El XV Azul no llega con un ritmo de juego ideal ya que disputó 2 partidos oficiales en todo mayo: la victoria ante Santa Rosa RC de visitante (17-9) y la caída ante Las Palomas el pasado sábado 23 en La Carrindanga, donde quedó muy lejos de su clásico rival. A diferencia de los demás clubes de la URS, Argentino decidió no participar del regional con Alto Valle para evitar más lesiones y desgaste en el plantel, de cara a un TRP A que se jugará a 14 fechas.

"No fue un resultado mentiroso, para nada. Sportiva tiene eso, si lo dejás te marca. Dejamos muchos espacios, estuvimos más livianos de lo que debimos y nos anotaron. Lo hacen muy bien. Por ahí nos faltó tener más partidos. Capaz fue un error lo de no jugar el Norpatagónico. Pero también es cierto que el Pampeano A será un torneo muy largo y hay que considerar el tema lesiones. Nuestro foco fue llegar de la mejor manera al Pampeano A, por eso no se jugó el regional", explicó. Selvarolo.

En lo personal, el medio scrum (próximo a cumplir 30 años) viene asumiendo el rol de capitán ante la baja de Francisco Arnaldo, quien se radicó en Estados Unidos. Si bien fue designado subcapitán, hoy el liderazgo y responsabilidades son otras.

"(Las de Arnaldo y del apertura Ramiro Correa) Fueron dos bajas muy sensibles, son dos líderes tanto adentro como afuera. El capitán, un gran referente del pack de forwards y de nuesto juego como Fran Arnaldo, y Rami Correa (foto inferior), también, muy determinante para nosotros no sólo por marcar la cantidad de puntos que siempre marca sino también porque hace jugar al resto. También había entrado muy bien Manu Molina, el `diez´ suplente que estaba jugando de `quince´ titular, pero se lesionó en la previa del partido contra Sportiva (lumbalgia). Quieras o no, a veces las bajas te desacomodan en el juego y también psicológicamente. Por otro lado, son oportunidades para nuevos jugadores. Es todo un proceso", dijo.

"En lo personal estoy muy bien, con muchas ganas. Venía como subcapitán de la mano con Fran (Arlando), siempre ahí. Obivamente cuando se conoció la noticia (del alejamiento) me puse a disposición para lo que sea. Lo mismo si había que potenciar a otro capitán; siempre estoy dispuesto para generar nuevos líderes. Se tomó la decisión entre todos de que continúe yo hasta fin de año. Personalmente y físicamente estoy muy bien, me siento en un gran momento", agregó.

El equipo dirigido por Lisandro Flores viajará a Sierra de los Padres este viernes, con Primera, Intermedia y Preintermedia, tal como lo exige la categoría. Su rival viene -al igual que el Azul- de jugar el TRP B 2025 y la Reválida A-B. Este año le ganó la final del campeonato marplatense a Mar del Plata Club por 17-15.

"El año pasado ya me gustaba su forma de jugar. Tienen un pack áspero, con buen scrum, buen line y ponen la pelota adelante. Y sus backs están en el seven del seleccionado de Mar del Plata. Ya tenían un buen equipo el año pasado, cuando competimos en casi todo el Regional Pampeano B. Ahora laburaron más en defensa. Será un partido muy difícil pero tenemos ganas e ilusión. Somos un club bastante resiliente, asi que estamos con muchas ganas de competir y mejorar. Será un torneo largo, dará tiempo", concluyó Selvarolo.